David Guetta va mixa în acest weekend la o petrecere găzduită pe un acoperiş din New York

David Guetta va pune hiturile care l-au făcut celebru pe un acoperiş din New York sâmbăta aceasta. Evenimentul „United At Home” are scopul de a strânge fonduri pentru organizaţiile caritabile aflate în luptă cu noul coronavirus.

Evenimentul va fi transmis în direct pe toate canalele de socializare ale DJ-ului de la ora 19:00. Locaţia aleasă este secretă şi va fi dezvăluită fanilor cu puţin timp înainte de începerea petrecerii.

Guetta este la a doua reprezentaţie pe un acoperiş în încercarea de a strânge fonduri pentru a sprijini eforturile duse în lupta cu noul coronavirus. Primul concert caritabil a fost în urmă cu o lună în Miami şi atunci a reuşt să strângă 750.000 de dolari pentru mai multe organizaţii precum Feeding South Florida, Feeding America, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Fondation Hôpitaux din Paris.

Fanii se aşteaptă ca în timpul setului de două ore să poată auzi şi dansa pe melodiile care l-au făcut cunoscut pe DJ, dar şi pe melodii noi.