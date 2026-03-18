De ce sticla ta de apă poate fi un focar de bacterii

Sticla de apă reutilizabilă necesită o curățare mai atentă decât crede majoritatea oamenilor. Experții în curățenie avertizează că apa și detergentul de vase nu sunt suficiente.
Andreea Tobias
18 mart. 2026, 17:05, Știrile zilei

Mulți consideră că o sticlă folosită doar pentru apă nu are nevoie de spălare frecventă. Este o greșeală. Umiditatea din interior creează condiții ideale pentru înmulțirea microorganismelor, scrie El Economista.

Aceste microorganisme provin în principal din gură. Ele ajung în sticlă la fiecare înghițitură. Pot provoca probleme stomacale și alte afecțiuni. Experții recomandă curățarea sticlei la fiecare 2-3 zile.

Sticlă de apă reutilizabilă curățare: cum se face corect

Primul pas este spălarea cu apă și detergent de vase, atât în interior, cât și în exterior. Atenție specială trebuie acordată gurii de scurgere și fundului. Acestea sunt zonele unde se acumulează cel mai multă murdărie și reziduuri.

Al doilea pas implică bicarbonatul de sodiu. Acesta elimină excesul de umiditate și mirosurile neplăcute. Fără el, curățarea nu este completă.

Două metode, în funcție de situație

Dacă sticla va fi folosită imediat după spălare, se toarnă apă fierbinte și două linguri de bicarbonat în interior. Se agită bine și se lasă să acționeze 15-30 de minute. Se clătește abundent cu apă și sticla este gata de folosit.

Dacă sticla va fi depozitată câteva zile, metoda este mai simplă. După spălare și uscare, se pune o linguriță de bicarbonat uscat î interior, fără apă. Bicarbonatul absoarbe umiditatea reziduală și previne apariția mirosurilor. Înainte de a folosi din nou sticla, se clătește bine cu apă.

Recomandarea video

