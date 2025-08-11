Descoperire importantă în Indonezia: Artefacte vechi de 1,5 milioane de ani, realizate de Homo Erectus

Oamenii de știință au descoperit o serie de unelte de piatră pe insula Sulawesi din Indonezia, care, potrivit acestora, ar putea reprezenta dovezi ale prezenței umane în urmă cu 1,5 milioane de ani pe insulele situate între Asia și Australia – cei mai vechi oameni cunoscuți din regiunea Wallacea.

Arheologii din Australia și Indonezia au descoperit unelte mici, cioplite, folosite pentru a tăia animale mici și a sculpta pietre, sub pământul din regiunea Soppeng, în sudul Sulawesi.

Datarea radioactivă a acestor artefacte și a dinților animalelor găsite în jurul sitului a fost datată cu până la 1,48 milioane de ani în urmă.

Descoperirile ar putea transforma teoriile privind migrațiile umane timpurii, potrivit unui articol publicat de arheologi în revista Nature, în luna august.

Se credea că nu erau capabili să călătorească pe mare, pe distanțe mari

Se credea că primii oameni wallaceeni, oameni preistorici cunoscute sub numele de Homo Erectus, s-au stabilit doar pe insula Flores din Indonezia și pe insula Luzon din Filipine în urmă cu aproximativ 1,02 milioane de ani, deoarece se presupunea că nu erau capabili să călătorească pe distanțe mari pe mare, ceea ce dovedește importanța descoperirilor din Sulawesi în teoriile migrației, potrivit Reuters.

„Acestea sunt artefacte realizate de oameni pre-istorici, care au trăit pe Pământ cu mult înainte de evoluția speciei noastre, Homo Sapiens”, a declarat Adam Brumm, arheolog șef la Universitatea Griffith din Queensland, Australia.