Echinocțiul de primăvară 2026. Explicația pentru care primăvara nu mai vine pe 21 martie

Mulți dintre noi am reținut din școală că primăvara începe pe 21 martie. În realitate, echinocțiul de primăvară cade pe 20 martie încă din 2012. Va continua astfel până în 2047. Din 2048, data se va muta chiar pe 19 martie, notează Futura Sciences.

Anul acesta, Laboratorul Temps Espace din Franța a calculat cu precizie momentul echinocțiului: vineri, 20 martie, la ora 15:45:57, ora Parisului.

Ce este, de fapt, echinocțiul

Termenul provine din latinescul aequus (egal) și nox (noapte). În momentul echinocțiului, durata zilei este egală cu cea a nopții. În acel moment, Soarele se află la intersecția planului ecliptic – definit de orbita Pământului – și a planului ecuatorial celest.

Echinocțiul de primăvară din emisfera nordică corespunde, în același timp, cu cel de toamnă în emisfera sudică.

De ce se schimbă data în fiecare an

Planeta noastră are nevoie de aproximativ 365,242 de zile pentru a efectua o rotație completă în jurul Soarelui – nu exact 365. Această diferență face ca datele echinocțiilor și solstițiilor să varieze cu aproximativ 6 ore pe an. Anii bisecți recuperează parțial acest decalaj, dar nu perfect.

Ca urmare, iarna care tocmai s-a încheiat a durat 88 de zile, 23 de ore și 43 de minute – puțin mai scurtă decât media.