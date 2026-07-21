Film biografic despre Snoop Dogg, programat să se lanseze în vara anului viitor

Pelicula îl are în rolul principal pe actorul Jonathan Daviss, cunoscut din serialul „Outer Banks”. Universal descrie producția drept „filmul biografic definitiv despre artistul, omul de afaceri și simbolul gangsta rap-ului”.

Regia este semnată de Craig Brewer, cunoscut pentru filmele „Hustle & Flow” și „Song Sung Blue”. Coloana sonoră va include piese reprezentative din repertoriul lui Snoop Dogg, precum „Drop It Like It’s Hot”, „Gin and Juice”, „What’s My Name?” și „Nuthin’ but a ‘G’ Thang”.

Studioul nu a oferit deocamdată detalii despre povestea filmului, astfel că nu este clar dacă acesta va urmări întreaga carieră a artistului sau se va concentra asupra unei etape specifice din viața sa.

Snoop Dogg și-a făcut debutul în 1992, odată cu apariția pe piesa „Deep Cover” a lui Dr. Dre, iar ulterior a contribuit la albumul de referință „The Chronic”. De-a lungul carierei, artistul s-a remarcat nu doar ca rapper și compozitor, ci și ca actor, producător, DJ, personalitate media și antreprenor, cu investiții în domeniile tehnologiei, divertismentului, alimentației și industriei canabisului.

„Snoop” este primul proiect realizat în cadrul acordului de colaborare dintre Universal Pictures și Death Row Pictures, compania de producție a artistului. Filmul este produs de Brian Grazer, cunoscut pentru implicarea în pelicula cu Eminem „8 Mile”, alături de Snoop Dogg și de șefa Death Row Pictures, Sara Ramaker.

Universal Pictures anunțase dezvoltarea proiectului încă din 2022.