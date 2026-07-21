Prima pagină » Life-Entertaiment » Film biografic despre Snoop Dogg, programat să se lanseze în vara anului viitor

Film biografic despre Snoop Dogg, programat să se lanseze în vara anului viitor

Filmul biografic „Snoop”, inspirat din viața rapperului american Snoop Dogg, va fi lansat în cinematografe pe 6 august 2027, a anunțat miercuri casa de producție Universal Pictures.
Film biografic despre Snoop Dogg, programat să se lanseze în vara anului viitor
sursă foto: Alessandro Bremec/IPA/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
22 iul. 2026, 01:24, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pelicula îl are în rolul principal pe actorul Jonathan Daviss, cunoscut din serialul „Outer Banks”. Universal descrie producția drept „filmul biografic definitiv despre artistul, omul de afaceri și simbolul gangsta rap-ului”.

Regia este semnată de Craig Brewer, cunoscut pentru filmele „Hustle & Flow” și „Song Sung Blue”. Coloana sonoră va include piese reprezentative din repertoriul lui Snoop Dogg, precum „Drop It Like It’s Hot”, „Gin and Juice”, „What’s My Name?” și „Nuthin’ but a ‘G’ Thang”.

Studioul nu a oferit deocamdată detalii despre povestea filmului, astfel că nu este clar dacă acesta va urmări întreaga carieră a artistului sau se va concentra asupra unei etape specifice din viața sa.

Snoop Dogg și-a făcut debutul în 1992, odată cu apariția pe piesa „Deep Cover” a lui Dr. Dre, iar ulterior a contribuit la albumul de referință „The Chronic”. De-a lungul carierei, artistul s-a remarcat nu doar ca rapper și compozitor, ci și ca actor, producător, DJ, personalitate media și antreprenor, cu investiții în domeniile tehnologiei, divertismentului, alimentației și industriei canabisului.

„Snoop” este primul proiect realizat în cadrul acordului de colaborare dintre Universal Pictures și Death Row Pictures, compania de producție a artistului. Filmul este produs de Brian Grazer, cunoscut pentru implicarea în pelicula cu Eminem „8 Mile”, alături de Snoop Dogg și de șefa Death Row Pictures, Sara Ramaker.

Universal Pictures anunțase dezvoltarea proiectului încă din 2022.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Anca Alexandrescu susține că fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, ar fi blocat negocierile dintre AUR și PSD pentru votarea Guvernului Veștea
Gandul
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Libertatea
După luni de încercări, două zodii vor cunoaște succesul. Ce le rezervă astrele după data de 7 august
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia