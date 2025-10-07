Filmele de azi „se îneacă în mediocritate”, spune britanicul care a realizat Alien și Gladiatorul

Prezent la deschiderea Festivalului de Film de la Londra, care a început marți, regizorul britanic Ridley Scott a criticat în termeni duri cinematografia contemporană, susținând că industria filmului „se îneacă în mediocritate”.

În timpul discuției dedicate carierei sale, cineastul a vorbit cu sinceritate despre toate provocările cinematografiei moderne, dar mai ales despre absența calității scenariilor și dependența tot mai mare a producțiilor de efecte vizuale, în detrimentul conținutului: „Cred că multe filme din ziua de azi sunt salvate cu ajutorul efectelor digitale, care le fac și mai costisitoare. Asta pentru că, de la bun început, nu au un scenariu grozav, scris pe hârtie. Scrie-ți-l pe hârtie mai întâi”, i-a îndemnat Scott pe cineaștii prezenți la Londra, citat de Hollywood Reporter.

„Doar vreo 10% din filmele de azi merită văzute”

Cunoscut pentru filme precum Alien, Blade Runner, Gladiator sau Black Hawk Down, regizorul britanic în vârstă de 87 de ani a vorbit despre tendințele actuale din cinema, despre efectele supraproducției globale și despre propria relație cu creațiile sale mai vechi.

„În momentul de față, ceea ce descopăr este mediocritatea. Ne înecăm în mediocritate”, este constatarea regizorului, în urma observațiilor sale asupra producțiilor recente.

„Cantitatea de filme care se fac astăzi în lume este de ordinul milioanelor. Nu vorbim de mii, ci de milioane! Și majoritatea sunt slabe. Cam 60 – 80% sunt pur și simplu mediocre. Din restul, cam un sfert sunt acceptabile, doar vreo 10% merită cu adevărat văzute, iar un vârf de 5% sunt chiar bune”, a rezumat cineastul a rezumat cineastul abundența de producții care nu nu se traduce și prin calitate.

Se refugiază în propriile filme

Scott a explicat că, dezamăgit de oferta actuală, a început să revadă propriile sale filme – o practică pe care o numește „un lucru groaznic”, dar necesară pentru a-și regăsi inspirația: „Am început să mă uit la propriile mele filme. Și, de fapt, sunt chiar bune. Și, de asemenea, nu îmbătrânesc. Am văzut Black Hawk Down seara trecută și m-am gândit: «Cum naiba am reușit să fac asta?»”

Cu toate acestea, titanul cinematografiei britanice nu este complet lipsit de speranță: „Cred că, din când în când, apare un film bun. E chiar o ușurare când vezi că cineva face un film bun!”

Când trecutul devine măsura prezentului

Vorbind despre cariera sa timpurie, legendarul cineast a rememorat și tensiunile de pe platourile filmului Alien: „A fost foarte de dificil să fac Alien, de fapt. Între producători, toată lumea avea o opinie, iar eu nu eram obișnuit cu opiniile. Fusesem propriul meu șef timp de ani de zile. A trebuit, la propriu, să trasez o linie în nisip și să spun: Lăsați-mă în pace. Uitați-vă cum fac asta, bine?… Și nu a fost o experiență prea plăcută”.

Evenimentul dedicat carierei și viziunii artistice a lui Ridley Scott a fost parte dintr-un program mai amplu de întâlniri cu regizori de prestigiu, organizat de Institutul britanic de Film în cadrul ediției din acestă toamnă a Festivalului de Film de la Londra, care se va încheia peste zece zile.

Însă declarațiile legendei cinematografiei britanice au stârnit deja reacții puternice în rândul profesioniștilor din industrie și al publicului, fiind interpretate de unii ca un semnal de alarmă pentru starea cinematografiei, iar de alții ca o dovadă de nostalgie pentru standardele de odinioară ale unui alt tip de cinema.