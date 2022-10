Henry Cavill renunţă la Geralt şi se întoarce la rolul de Superman. Cine îl va înlocui pe actor în sezonul 4 din serialul "The Witcher"

Aşa cum a anunţat actorul Dwayne Johnson înainte de premiera noului său film - Black Adam, Henry Cavill apare ca Superman într-un cameo necreditat.

Cavill şi-a anunţat oficial revenirea în rolul supereroului pe contul său de Instagram, postând un mesaj către fani că va interpreta personajul într-un nou film din seria Man of Steel, transmite IGN.

Încă nu este cunoscut ce titlu va avea filmul, căci Man of Steel a fost lansat în 2013, iar în 2016 a fost lansat Batman V Superman: Dawn of Justice, despre care producătorul Zack Snyder a declarat că este Man of Steel 2. Prin urmare, următorul film ar trebui să se numească Man of Steel 3.

Producătorii serialului The Witcher de la Netflix au anunţat că după terminarea sezonului 3, Henry Cavill se va retrage din rolul lui Geralt, vânătorul mutant de monştri dintr-un univers fantastic inspirat după Polonia medievală. Cel care îl va înlocui pe actor din sezonul 4 va fi Liam Hemsworth, adaugă IGN.

Black Adam s-a lansat pe 21 octombrie 2022 şi a obţinut încasări de 250 milioane de dolari la nivel global.

Dwayne Johnson joacă rolul de Teth-Adam / Black Adam, este un fost sclav egiptean din Kahndaq care este similar supereroului Shazam, dar care a căpătat stamina lui Shu, viteza lui Horus, puterea lui Amon, înţelepciunea lui Zehuti şi curajul lui Mehen.

La aproape 5.000 de ani după ce i s-a conferit puterile atotputernice ale zeilor egipteni şi a fost închis într-un mormânt, Black Adam, acum eliberat, este gata să dezlănţuie dreptatea asupra lumii moderne.