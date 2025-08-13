Iepurele Frankenstein, viral pe internet: mutanți, cu coarne și tentacule ieșindu-le din cap. Autoritățile avertizează: „Stați departe de ei!”

I se spune „iepurele cu codiță de bumbac” (Sylvilagus floridanus), dar excrescențele bizare de pe față, date de un păcătos de virus, îl fac mai degrabă o senzație virală pe internet, în loc de un animal simpatic.

Iepurii de câmp din SUA sunt afectați de un virus bizar, care-i face să arate ca niște creaturi mitice înfricoșătoare, scrie dailymail. Excrescențe negre care arată ca niște coarne cresc în jurul gurii și pe cap.

Acestea arată ca niște tentacule ieșindu-le din față.

Acești iepuri au fost văzuți de mai multe ori în Fort Collins, Colorado.

Primele raportări ale iepurelui supranumit și „Frankenstein”, datează de acum un an, când un localnic a postat online o fotografie în care capul creaturii era complet acoperit de excerscențe nergre, ascuțite, asemănătoare unor spini.

„Părea că are ace negre sau scobitori negre înfipte în jurul gurii”

Susan Mansfield, o localnică din zonă, le-a spus ziariștilor de la 9News că a zărit recent un iepure cu spini sau „ace” negre în jurul gurii.

„Părea că are ace negre sau scobitori negre înfipte în jurul gurii”, a povestit aceasta.

„Am crezut că va muri peste iarnă, dar nu s-a întâmplat. A revenit și în al doilea an și a crescut”.

În ciuda apariției lor care stimulează imaginația, sărmanele creaturi sunt, de fapt, infectate cu un virus – virusul papiloma al iepurelui cu coadă de bumbac.

Cunoscut și sub denumirea de virusul Shope, acesta provoacă tumori pe sau în apropierea capului animalului.

Departamentul pentru Parcuri și Faună Sălbatică din Colorado a îndemnat populația să stea departe de ei și să nu-i atingă.

Cum se transmite virusul

De asemenea, biologii acestui departament spun că nu crede că virusul se poate transmite la alte specii, cum ar fi oamenii sau animalele de companie, dar insistă, totuși ca publicul să evite iepurii și să nu încerce să-i ajute.

Deși iepurii „Frankenstein” au fost văzuți mai ales prin zona Colorado, oamenii de știință din Midwest spun că și acolo ar putea să existe iepuri cu coadă de bumbac infectați cu virusul Shope.

Virusul se transmite prin înțepătura de țânțar sau căpușă.

Cum se manifestă

Oamenii de știință menționează că SPV (Shope Papilloma Virus) se transmite rar prin contact direct între acești iepuri și că nu există cazuri cunoscute în care insectele să le fi transmis oamenilor acest tip de virus.

Primele semne că iepurele are virusul sunt apariția unor pete roșii, reliefate, pe piele.

În timp, acestea se transformă în tumori asemănătoare negilor.

În multe cazuri, acești negi devin papiloame keratinizate – „coarnele” și „tentaculele” observate la iepurii din Midwest.

Unele dintre aceste excrescențe se pot dezvolta într-un carcinom scuamos, un tip grav de cancer de piele, care poate fi mortal dacă să răspândește și nu este tratat la timp.

Sfaturi pentru crescătorii de iepuri care se tem pentru animalele lor

Pentru crescătorii de iepuri care se tem că animalele lor ar putea contracta virusul, specialiștii spun că cea mai bună metodă de a-i ține la distanță de acest virus este să-i păzească de țânțari și alți dăunători.

Și chiar dacă un iepure a contractat virusul, medicii pot să înlăture tumora înainte ca ea să se malignizeze.

Cei mai norocoși dintre Frankensteini se vindecă de la sine, dar oamenii din zonă spun că văd iepuri cu coarne din ce în ce mai mari.

Tumorile nu ucid prin sine, dar pot să „ajute” la asta

De fapt, tumorile pot crește atât de mari, încât să împiedice iepurele să se mai hrănească, ducându-l la moarte prin înfometare.

Tumorile pot apărea pe urechi sau pleoape, iar dacă cresc prea mult, vor împiedica animalul să vadă sau să audă.

De fapt, anul 2024 nu a fost primul an în care au fost observați astfel de iepuri.

O lucrare științifică din 1789, Tableau encyclopédique et méthodique, pomenește despre aceste biete animale, iar un personaj mitic, „jackalope”, a fost inspirat de iepurele cu codiță de bumbac și cu coarne de antilopă.