Jada Pinkett Smith a dezvăluit că ea şi Will Smith sunt despărţiţi de 7 ani de zile

Pinkett Smith a discutat despre statutul căsniciei lor în noua ei carte Worthy, spunând că, deşi cei doi nu au divorţat din punct de vedere tehnic, ea şi Smith nu mai sunt împreună din punct de vedere sentimental. Într-un interviu cu Hoda Kotb în cadrul emisiunii Today Show de miercuri, vedeta în vârstă de 52 de ani a spus că ea şi Smith nu au planuri de a divorţa legal.

"Am făcut o promisiune că nu va exista niciodată un motiv pentru ca noi să divorţăm", a spus ea. "Vom rezolva orice. Şi pur şi simplu nu am reuşit să îmi încalc această promisiune."

Cu toate acestea, ea i-a confirmat lui Kotb că cei doi "locuiesc separat" şi au trăit separat timp de mai mulţi ani înainte ca Smith, în vârstă de 55 de ani, să-l pălmuiască pe Chris Rock la gala Oscarurilor de anul trecut din cauza unei glume despre alopecia lui Pinkett Smith, într-un incident care a ajuns pe prima pagină a ziarelor internaţionale, relatează The Guardian

Într-un interviu separat acordat publicaţiei People, publicat tot miercuri, Pinkett Smith s-a destăinuit despre palma de la Oscaruri, care i-a adus lui Smith interdicţia de a face parte din Academy of Motion Picture Arts and Sciences timp de 10 ani. "M-am gândit: "Asta este o scenetă"", a declarat ea pentru revistă. La fel ca mulţi telespectatori, ea nu a crezut că palma lui Smith a fost reală. "Mi-am zis: "Nu se poate ca Will să-l fi lovit"." Abia când soţul ei s-a întors pe scaunul lui, ea "şi-a dat seama că nu era o scenetă".

Pinkett Smith şi-a amintit că l-a întrebat pe Smith, care a continuat să câştige Oscarul pentru cel mai bun actor şi a ţinut un discurs plin de lacrimi, dacă era bine când cei doi au rămas în sfârşit singuri după spectacol. "Voi fi alături de el", a spus ea, "dar îi voi permite, de asemenea, să fie nevoit să îşi dea seama singur de asta".

"Încă încercăm să ne dăm seama despre situaţia dintre noi", a declarat ea pentru People despre starea căsniciei lor acum. "Am făcut o muncă foarte grea împreună. Pur şi simplu avem o dragoste profundă unul pentru celălalt şi ne vom da seama ce înseamnă asta pentru noi."

În urma palmei, Smith a demisionat din consiliul de administraţie al Academiei şi a acceptat interdicţia de 10 ani de la evenimentele acesteia, inclusiv de la Oscaruri. "Am trădat încrederea Academiei", a spus el într-o declaraţie. "I-am privat pe ceilalţi nominalizaţi şi câştigători de oportunitatea de a sărbători şi de a fi sărbătoriţi pentru munca lor extraordinară".

Cuplul s-a căsătorit la Baltimore în decembrie 1997 şi au împreună doi copii, Jaden şi Willow, pe lângă fiul lui Smith, Trey, dintr-o căsătorie anterioară.