Jazz in the Park în vreme de pandemie. În ce condiţii se va ţine festivalul de la Cluj

Eşti iubitor de jazz? Organizatorii cunoscutului festival de la Cluj, Jazz in the Park, au o veste bună pentru tine. Chiar dacă ediţia a opta a fost amânată pe 2021 din cauza restricţiilor, ei îţi propun o ediţie de toamnă mai mică, dar animată şi plină de culoare.

Ionuţ este un fan al festivalului şi şi-a cumpărat deja bilete pentru toate cele trei zile de festival. Dacă vrei şi tu să dansezi pe ritmuri de jazz în toamnă, trebuie să ştii că biletele se achiziţionează exclusiv online, iar numărul locurilor este limitat. În plus, în perimetrul festivalului va trebui să porţi mască şi să păstrezi distanţa socială. Jazz in the Park – Tiny Version va avea loc în perioada 18-20 septembrie în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, unde îi vei putea asculta pe Teodora Brody Enache, Damian Drăghici Etnic Jazz Band şi JazzyBIT.

Ionuţ Robu, fan al festivalului: Mă bucură foarte tare că au găsit o soluţie să putem asculta jazz şi anul acesta, ar fi fost trist fără, mai ales că până acum nu am ratat nicio ediţie din festival. Mi-am cumpărat bilet chiar imediat după ce au anunţat că se întâmplă evenimentul. O să merg cu soţia.”

Alin Vaida, director Jazz in the Park: Iată că din restricţiile pandemiei am reuşit să scoatem o perspectivă pozitivă şi anume vom face această versiune mică Jazz in the Park, respectând condiţiile de acum, în Parcul Etnografic. Acest eveniment va avea mai mult decât concerte, va crea o posibilitate de relaxare pentru participanţi, cu multe activităţi, o plimbare în parc. Regulile din partea noastră sunt simple. Menţineţi distanţarea conform regulilor aflate în vigoare, purtaţi mască în cadrul evenimentului.