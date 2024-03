Jennifer Lopez, obligată să îşi anuleze concertele, pentru că biletele nu s-au vândut

Cu noul ei album „This Is Me… Now”, Jennifer Lopez se chinuie să îşi umple concertele şi a fost nevoită să anuleze mai multe date în Statele Unite, scrie BFMTV.

A fost o perioadă dificilă pentru Jennifer Lopez. Cântăreaţa, care şi-a făcut marea revenire muzicală în acest an cu albumul „This Is Me… Now, se luptă să îşi umple arenele pentru concerte şi a fost nevoită să anuleze mai multe date din cauza lipsei de vânzări de bilete, potrivit presei americane.

J.Lo a anulat în total şapte date din noul său turneu nord-american, primul din ultimii cinci ani. Concertele programate între 20 şi 31 august în Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans şi Houston au fost anulate pe Ticketmaster.

Turneul cuprinde în continuare 30 de concerte, dar majoritatea biletelor nu au fost încă vândute. Aceste cifre dezamăgitoare confirmă eşecul noului ei album, care a ajuns pe locul 38 în clasamentul Billboard.

Vânzările au fost dezamăgitoare

Lansat la zece ani de la ultimul ei album, „This Is Me… Now” nu a avut succesul scontat, în ciuda unei campanii de marketing de anvergură şi a promisiunii unor cântece despre relaţia ei cu soţul Ben Affleck.

Intitulat „This Is Me… Now”, cu referire la albumul „This is Me… Then”, lansat în 2002, proiectul include şi musicalul de lung metraj This is Me…. Now: a Love Story” şi documentarul de culise „The Greatest Love Story Never Told”.

De la lansarea filmului „A.K.A.” , în 2014, J.Lo şi-a intensificat rolurile din filme şi a obţinut o nominalizare la Globul de Aur pentru „Queens”. De asemenea, ea a susţinut un concert la pauză la Super Bowl şi a obţinut o rezidenţă în Las Vegas.