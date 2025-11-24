Jimmy Cliff, legendă a muzicii reggae, a murit la vârsta de 81 de ani

„Cu profundă tristețe vă împărtășesc că soțul meu, Jimmy Cliff, a trecut în neființă în urma unei crize convulsive urmate de pneumonie. Sunt recunoscătoare familiei, prietenilor, colegilor artiști și tuturor celor care i-au fost alături în călătoria sa. Fanilor din întreaga lume, sprijinul vostru a fost puterea lui de-a lungul întregii cariere”, a scris Latifa, alături de mesajele copiilor lor, Lilty și Aken.

Născut James Chambers în Jamaica în 1944, Jimmy Cliff și-a început cariera muzicală de la o vârstă fragedă și a luat numele de scenă Jimmy Cliff după ce tatăl său l-a dus la Kingston, capitala muzicii reggae. De-a lungul carierei, a lansat hituri care au rămas emblematice, precum Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now și You Can Get It If You Really Want.

Jimmy Cliff, cunoscut pentru rolul său în filmul „The Harder They Come”

Cliff a devenit cunoscut la nivel internațional odată cu rolul cântărețului Ivanhoe în filmul The Harder They Come (1972), pentru care a semnat și coloana sonoră, incluzând hituri precum Many Rivers to Cross și Sitting in Limbo. Albumul și filmul au avut un succes global, lansându-l pe Jimmy Cliff ca unul dintre ambasadorii reggae-ului în lume.

În anii ’70 și ’80, Jimmy Cliff a susținut turnee internaționale și a lansat albume de succes, printre care House of Exile (1981), Power and Glory (1983) și Hanging Fire (1987). A câștigat de două ori premiul Grammy pentru cel mai bun album reggae – Cliff Hanger (1986) și Rebirth (2013) – și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010, alături de legende precum Ray Charles, Elvis Presley și Aretha Franklin.