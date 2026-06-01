La 82 de ani, Mick Jagger nu stă departe de scenă. The Rolling Stones vor să plece din nou în turneu: „Cât mai curând posibil”

Membrii trupei The Rolling Stones pregătesc lansarea celui de-al 25-lea album de studio, intitulat Foreign Tongues, programată pentru 10 iulie.

Deși noul material discografic va ajunge în curând la public, formația nu a anunțat încă un turneu de promovare.

Într-un interviu acordat postului BBC Radio 2, preluat de NME, solistul Mick Jagger a declarat că își dorește să revină pe scenă alături de colegii săi.

Artistul a precizat însă că un nou turneu nu va avea loc în acest an. El și-a exprimat speranța că formația va putea reveni în fața publicului „cât mai curând posibil”.

Turneul european din 2026 a fost abandonat

La sfârșitul anului trecut, The Rolling Stones au renunțat la planurile pentru un turneu pe stadioane în Europa și Marea Britanie programat pentru 2026.

Potrivit informațiilor apărute atunci, decizia a fost legată de faptul că chitaristul Keith Richards nu a putut confirma participarea la proiect.

Recent, acesta a sugerat însă că trupa ar putea reveni în turneu în 2027.

Colaborări cu nume importante ale muzicii

Noul album va include colaborări cu mai mulți artiști cunoscuți.

Printre invitați se numără Paul McCartney, Robert Smith și Steve Winwood.

Pe album vor apărea și înregistrări realizate de regretatul baterist Charlie Watts.

Materialul va conține piesele lansate deja „Rough And Twisted” și „In The Stars”, dar și o reinterpretare a melodiei „You Know I’m No Good”, lansată de Amy Winehouse.

Cum a ajuns Robert Smith pe album

La un eveniment organizat recent la New York, Mick Jagger a povestit cum a început colaborarea cu liderul trupei The Cure.

Potrivit artistului, l-a întâlnit pe Robert Smith la un eveniment și l-a invitat să participe la înregistrări chiar pe loc.

Jagger a spus că uneori colaborările muzicale apar în mod spontan.

Album înregistrat în mai puțin de o lună

„Foreign Tongues” a fost înregistrat la Metropolis Studios din Londra.

Producția a fost coordonată de Andrew Watt, care a lucrat și la precedentul album al trupei, „Hackney Diamonds”.

Mick Jagger a declarat că sesiunile de înregistrare au fost intense și că întregul material a fost realizat în mai puțin de o lună.

La rândul său, Paul McCartney a descris experiența colaborării cu The Rolling Stones drept una specială.

Muzicianul britanic a spus că nu obișnuiește să participe la înregistrări ca instrumentist invitat și că a fost entuziasmat de oportunitatea de a cânta alături de una dintre cele mai importante trupe din istoria rockului.