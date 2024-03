Maraton de stand-up, pentru al doilea an consecutiv. Artiştii de la “The Fool Club” "păcălesc plictiseala" pe 1 şi 2 aprilie, la Sala Palatului

Pe 1 si 2 aprilie, artiştii preferaţi din The Fool Club păcălesc plictiseala într-un show de stand-up de zile mari. Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Radu Bucălae, Gabriel Gherghe, Bogdan Drăcea, Teodora Nedelcu, Paul Szabo şi Teo Ioniţă se strâng, la Sala Palatului, pentru al doilea an consecutiv, într-un nou maraton de distracţie. După succesul răsunător de anul trecut, comedianţii pun la bătaie tot arsenalul de glume strâns în ultimul an. Şi nu, nu este o păcăleală!

,,N-am ales intâmplător ziua de 1 aprilie, e ziua în care tot românul vrea sa facă glume pe seama cuiva. Nu ne-am propus neapărat să râdem de cineva, ne-ar plăcea să râdem împreună, iar oamenii să plece un pic mai fericiţi după spectacolele noastre”, spune Cătălin Bordea.

Radu Bucălae, Gabriel Gherghe şi Paul Szabo vor deschide show-urile pe 1 aprilie, alături de Bordea şi Cortea. Pe 2 aprilie Teodora Nedelcu, Bogdan Dracea si Teo Ionita urcă şi ei pe scena de la Sala Palatului.

,,Vrem sa facem o traditie din acest spectacol, e deja al doilea an in care il organizam. Ne-am simtit excelent in primul an, acum vrem sa il ducem la urmatorul nivel. Asta e unul din spectacolele mele preferate, l-am rafinat in ultimul an atat in zecile de turneele din tara, cat si in iesirile noastre in diaspora. Si chiar e unul dintre materialele mele preferate. Abia astept sa il vedeti si voi la Sala Palatului, cred ca o sa va distrati foarte tare”, spune Nelu Cortea.

Anul trecut, spectacolul Fool’s Night Out, aflat la debut, a fost sold-out. Peste 12.000 de bilete au fost vandute. Călin Creţu, co-producătorul evenimentului şi managerul artiştilor de la The Fool, spune că show-ul este deja o tradiţie:

,,Chiar dacă oficial este a doua ediţie de Fool’s Night Out la Sala Palatului, este de fapt al cincilea an în care încununăm activitatea întregului an de la clubul de comedie The Fool, printr-un show de anvergură. În primii ani am folosit diverse identităţi pentru marketarea show-ului, dar după ediţia de anul trecut ne-am dat seama că Fool’s Night Out sintetizează cel mai bine în trei cuvinte ceea ce reprezintă pentru noi acest eveniment “

Biletele se găsesc pe bilete.sublime.ro , iar preţurile variază atât în funcţie de poziţionarea în sală, cât şi în funcţie de vârstă. In varianta earlybird, pentru categoria sub 23 de ani, costul de acces este de 55 de lei. Un bilet la Caterogia D ajunge la 88 de lei, 113 lei pentru zona C şi 138 de lei în cazul categoriei B. Biletul poate ajunge şi la 266 lei pentru categoria VIP.

,,Fools Night Out” este un show de stand-up comedy, produs de Headline Management Agency împreună Sublime România. Conceptul aduce în fiecare an pe scena Sălii Palatului cei mai apreciaţi comedianţi rezidenţi de la clubul The Fool, ocazie pentru publicul spectator de a-i vedea pe aceştia într-un singur show, pe aceeaşi şcenă. Pe lângă artiştii consacraţi, FNO oferă ocazia tinerilor comedianţi începători să se remarce într-un show mare, în faţa a mii de oameni pasionaţi de stand up comedy. Fiecare eveniment are însă headlineri consacraţi din vechea gardă de comedianţi.