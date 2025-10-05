Meghan Markle, apariție surpriză la Săptămâna Modei de la Paris

Meghan Markle a făcut o apariție surpriză sâmbătă la Paris Fashion Week, marcând prima sa prezență la eveniment după mai bine de un deceniu.

Ducesa de Sussex a asistat la prezentarea colecției Balenciaga, venind singură din Statele Unite pentru a-l sprijini pe Pierpaolo Piccioli, noul director creativ al brandului de lux.

Un purtător de cuvânt al ducesei a declarat că Meghan „a dorit să își arate sprijinul pentru noul capitol creativ al lui Piccioli”, cu care a colaborat în trecut pentru diverse apariții publice.

„Ea a admirat mereu eleganța modernă și măiestria lui Pierpaolo, iar această seară reflectă o prietenie și o colaborare de lungă durată”, a adăugat reprezentantul.

Pentru eveniment, Meghan a purtat o ținută albă formată din pantaloni largi și un sacou din colecția Balenciaga, completată de o capă elegantă.

Ducesa a anunțat sosirea ei la Paris printr-o postare pe Instagram, iar apariția sa a atras imediat atenția publicului și a fotografilor, scrie BBC.