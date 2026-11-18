Dermot Mulroney, unul dintre actorii care revin în distribuție, a declarat că amintirea regretatei actrițe este prezentă în fiecare aspect al noului film. Actrița a murit la 11 octombrie 2025, la vârsta de 79 de ani. Continuarea va păstra personajul său în centrul poveștii prin amintirile și impactul pe care l-a avut asupra familiei, fără ca rolul Sybil să fie redistribuit.

Mulroney, interpretul personajului Everett Stone în comedia din 2005, se întoarce pe platourile de filmare alături de Sarah Jessica Parker și Rachel McAdams. Într-un interviu acordat publicației Variety, actorul a explicat că membrii distribuției originale au acceptat să revină în proiect, în ciuda programului încărcat, pentru a onora moștenirea artistică a lui Diane Keaton.

„Memoria lui Diane este omagiată în fiecare aspect. Aș spune că acest film are o calitate diferită față de o continuare obișnuită. Poate că faptul că o familie se reunește după atâta timp îi oferă o semnificație aparte. Există ceva magic în acest film”, a declarat Mulroney.

Intitulată „Familiile Stone”, continuarea urmărește povestea familiei Stone la aproximativ 20 de ani după moartea mamei, Sybil, personajul interpretat de Diane Keaton. Membrii familiei se reunesc pentru Crăciun, însă întâlnirea ia o turnură neașteptată atunci când tatăl lor, Kelly Stone, interpretat de Craig T. Nelson, o aduce acasă pe noua sa parteneră, femeia de care s-a îndrăgostit.

Rolul acesteia îi revine actriței Jean Smart, care se alătură distribuției continuării. Povestea va explora reacțiile familiei în fața noii relații a tatălui, într-un context în care absența lui Sybil rămâne importantă pentru membrii familiei.

Pe lângă Mulroney, Sarah Jessica Parker și Rachel McAdams, în distribuție revin Craig T. Nelson, Luke Wilson, Claire Danes, Tyrone Giordano, Elizabeth Reaser, Paul Schneider și Brian White. Thomas Bezucha, scenaristul și regizorul filmului original, revine pentru a se ocupa de continuare.

Imaginile de pe platourile de filmare au devenit virale

Fotografiile de pe platourile de filmare, în care Mulroney apare alături de Sarah Jessica Parker și Rachel McAdams, au devenit virale în luna octombrie și au atras atenția fanilor producției originale. Actorul a spus că reacția publicului i-a surprins și emoționat pe membrii distribuției.

„Ne-a confirmat cât de îndrăgit este acel film, de parcă mai aveam nevoie să ni se spună încă o dată. A crescut și s-a maturizat în acești 21 de ani, iar noi trăim acum o experiență cu adevărat specială. Suntem foarte entuziasmați să îi vedem din nou împreună pe acești oameni dragi, interpretând personaje care sunt, la rândul lor, apropiați. Este remarcabil”, a afirmat actorul.

Filmul original „Familia Stone”, lansat în decembrie 2005, prezintă povestea unei familii care se reunește de Crăciun, iar vizita lui Meredith Morton (Sarah Jessica Parker), iubita lui Everett, generează o serie de tensiuni și situații neașteptate. Diane Keaton a interpretat-o pe Sybil, mama familiei, unul dintre personajele centrale ale producției.

Filmul a înregistrat încasări de aproape o sută de milioane de dolari la nivel mondial, la un buget de producție de 18 milioane de dolari, potrivit Box Office Mojo. Spania s-a numărat printre piețele internaționale importante, cu încasări de aproximativ 4,5 milioane de dolari.