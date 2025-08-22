Misterul transportului pietrelor de la Stonehenge, mai aproape de a fi dezlegat. Descoperirea care ar putea explica misterul

Analizele izotopice realizate pe o mandibulă de vacă descoperită încă din 1924 la intrarea sudică a monumentului indică faptul că animalul provenea din Țara Galilor, locul de origine al unora dintre faimoasele blocuri de piatră albastră.

Noi dovezi științifice despre misterul transportului pietrelor de la Stonehenge

O echipă de cercetători de la British Geological Survey, Cardiff University și University College London a analizat chimic dintele vacii, vechi de 5.000 de ani. Rezultatele arată că animalul a fost adus din Țara Galilor în Salisbury, aceeași rută pe care au fost transportate pietrele albastre, cântărind peste trei tone. Aceasta este prima dovadă directă a legăturii dintre resturile de animale de la Stonehenge și zona Pembrokeshire.

Specialiștii consideră că aceste vite ar fi putut fi folosite la tragerea blocurilor, folosind tehnologii simple precum frânghii, sănii de lemn și drumuri amenajate. Descoperirea adaugă greutate teoriei conform căreia oamenii neolitici nu doar au mutat manual pietrele, ci au folosit și animale pentru această muncă titanică.

Misterul transportului pietrelor de la Stonehenge rămâne deschis

Deși cercetarea oferă un indiciu important, misterul deplasării celor mai mari blocuri, precum sarsenii de peste 20 de tone aduși din Wiltshire sau faimoasa „Piatră a Altarului” din Scoția, rămâne încă nerezolvat. Monumentul continuă să fascineze nu doar prin dimensiunea construcției, ci și prin semnificațiile sale culturale și religioase.