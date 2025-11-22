Exoplanetă cu atmosferă de 1.093°C și ploi cu cioburi de sticlă

Astronomii au dezvăluit noi detalii despre HD 189733 b, o exoplanetă violentă și turbulentă aflată la 64 de milioane de ani-lumină distanță, în constelația Vulpecula, scrie Indy100.

Deși planeta pare surprinzător de asemănătoare cu Pământul prin nuanța ei intens albastră, oamenii de știință avertizează că atmosfera sa este una dintre cele mai ostile medii observate vreodată, caracterizată prin temperaturi toride, vânturi supersonice și ploi orizontale cu cioburi de sticlă.

O lume albastră fără oceane în spatele culorii sale

Descoperită în 2005, HD 189733 b a atras atenția cercetătorilor după ce telescopul spațial Spitzer al NASA a măsurat un contrast dramatic de temperatură între partea aflată în lumină și partea aflată în umbră.

Astronomii au constatat că emisfera orientată spre steaua sa este cu aproximativ 260 de grade Celsius mai fierbinte decât cealaltă parte, împingând atmosfera planetei la limite extreme.

Observațiile ulterioare realizate cu Telescopul Spațial Hubble au arătat că nuanța albastră nu provine de la oceane, ci de la o atmosferă supraîncălzită, „de foc”, care atinge 1.093°C.

Vânturi supersonice și ploaie letală de sticlă

Temperaturile ridicate generează fenomene meteorologice catastrofale.

Vânturile matură planeta cu viteze de până la 7.200 km/h, de aproape șapte ori viteza sunetului, aruncând particule cu o forță mortală.

Norii încărcați cu silicați produc fragmente ascuțite de sticlă care cad orizontal, transformând lumea într-un loc pe care NASA îl descrie drept „moarte printr-o mie de tăieturi”.

Aceste condiții sunt complet diferite de orice se regăsește în sistemul nostru solar.

Un memento dur al extremelor din Univers

HD 189733 b este considerată acum unul dintre cele mai studiate exemplare de giganți gazoși care orbitează extrem de aproape de stelele lor.

Oamenii de știință spun că vremea violentă și chimia atmosferică unică ale planetei contribuie la înțelegerea modului în care evoluează exoplanetele extreme.