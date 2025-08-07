Motive de îngrijorare în China, după ce această țară a raportat peste 7.000 de cazuri de infecții cu virusul chikungunya

Provincia chineză Guangdong raportează 7.000 de cazuri de infecții cu virusul chikungunya, începând cu luna iulie. Acest lucru a determinat autoritățile chineze să adopte măsuri asemănătoare cu cele ale pandemiei de Covid-19.

Orașul Foshan este cel mai grav afectat. Aici, pacienții cu chikungunya trebuie să rămână internați în spital timp de o săptămână și nu pot fi externați decât după ce toate testele ies negative. Paturile lor de spital sunt protejate cu plase împotriva țânțarilor.

Simptome și tratament

Infecția se manifestă prin febră și dureri articulare severe, care pot persista ani de zile după infectare. Boala nu este fatală. Perioada de incubație este de trei până la șapte zile.

Alte simptome ale bolii: erupții cutanate, dureri de cap, dureri musculare, umflarea articulațiilor.

Cei mai expuși sunt nou-născuții, vârstnicii, cei cu afecțiuni medicale persistente, cum ar fi bolile de inimă sau diabetul.

Nu există tratament, însă decesele sunt rare. Virusul produce focare mai ales în zonele de sud și sud-est ale Asiei.

Toate cazurile au fost ușoare

În Foshan au fost raportate aproape 3.000 de cazuri doar în ultima săptămână.

Luni, în Hong Kong era raportat primul caz de infecție cu chikungunya, la un băiat de 12 ani, care a făcut febră, a avut erupții cutanate și dureri articulare după ce a călătorit în Foshan în iulie.

Virusul nu se răspândește de la o persoană la alta, ci prin înțepătura țânțarului care a mușcat anterior o persoană infectată.

Cazurile raportate până acum sunt ușoare. 95% dintre pacienți au fost externați în șapte zile.

Din cauză că nu este cunoscut, oamenii manifestă o stare excesivă și nejustificată de anxietate. Statele Unite au emis avertizări de călătorie în China, în urma izbucnirii focarului.