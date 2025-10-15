Virusul chikungunya a ajuns în New York / Primul caz de infecție și prima transmitere în SUA din ultimii șase ani

Autoritățile sanitare din statul New York au confirmat primul caz local de virus chikungunya.

De asemenea, este prima transmitere raportată pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din 2019. Boala este transmisă de țânțari.

Potrivit Departamentului de Sănătate al statului New York, infecția a fost depistată la o persoană din Long Island.

Pacientul a prezentat simptome în luna august, după o călătorie în afara regiunii, dar nu în afara țării, au explicat oficialii locali citați de AP.

Riscul de transmitere e foarte scăzut

Deși modul exact de infectare nu este cunoscut, specialiștii cred că persoana a fost mușcată de un țânțar din zonă.

Totuși, analizele efectuate nu au identificat virusul în populația locală de țânțari.

„Ținând cont că activitatea țânțarilor scade în sezonul rece, riscul actual de transmitere este foarte scăzut”, a declarat James McDonald, comisarul de sănătate al statului.

Alte trei cazuri, asociate cu călătorii internaționale

Virusul chikungunya este prezent în mod obișnuit în regiunile tropicale și subtropicale, iar simptomele includ febră, dureri articulare, dureri musculare, cefalee și erupții cutanate.

Boala este rareori fatală, dar persoanele vârstnice, nou-născuții și pacienții cu boli cronice au un risc crescut de complicații.

În 2025, statul New York a raportat trei alte cazuri, dar toate au fost asociate cu călătorii internaționale în zone unde virusul circulă activ.