Două avioane regionale Delta s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York

Ambele aeronave implicate în „coliziunea la viteză redusă” erau avioane regionale CRJ-900 operate de transportatorul regional Endeavor Air, potrivit unei declarații a Delta.

Zborul 5047 tocmai sosise din Charlotte, Carolina de Nord, când aripa zborului 5155, care se pregătea să decoleze spre Roanoke, Virginia, s-a ciocnit cu botul aeronavei, potrivit CNN.

„Avem două avioane CRJ pe pista M care s-au ciocnit”, a comunicat pilotul zborului 5047 prin radio controlorului de la sol, într-o înregistrare audio difuzată de site-ul LiveATC.net. „Aripa dreaptă a avionului lor a lovit botul și parbrizul cabinei de pilotaj”.

Pilotul zborului 5155 a raportat că o însoțitoare de zbor s-a rănit la genunchi în urma coliziunii, potrivit înregistrării audio a controlului traficului aerian. O persoană a fost transportată la spital, potrivit Autorității Portuare din New York și New Jersey, care administrează aeroportul. Nicio altă persoană nu a fost rănită.

„Delta va colabora cu toate autoritățile relevante pentru a analiza ceea ce s-a întâmplat, deoarece siguranța clienților și a angajaților noștri este pe primul loc. Ne cerem scuze clienților noștri pentru această experiență”, a declarat compania aeriană într-un comunicat.

Zborul din Charlotte avea 57 de pasageri la bord, iar zborul către Roanoke avea 28 de pasageri, potrivit Delta. Aceștia au fost transportați la terminal cu autobuzul și li s-au oferit camere de hotel și mese.

Autoritatea Portuară afirmă că incidentul nu a afectat operațiunile aeroportului.

CNN a contactat Administrația Federală a Aviației pentru a obține un comentariu cu privire la incident, însă nu este clar dacă aceasta va răspunde imediat, din cauza închiderii guvernului.