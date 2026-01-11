Suceava: 23 de vaci au căzut într-un iaz. Pompierii intervin

Update

ISU Suceava a oferit bilanțul intervenției. Din cele 23 de vaci, 22 au fost extrase, fiind evaluate de un medic veterinar și un tehnician veterinar. O bovină a decedat în iaz. Extragerea acesteiea este îngreunată de distanța față de mâl.

Știrea inițială

Potrivit informării emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgențe Suceava, la fața locului intervin pompierii militari din Fălticeni și Suceava, alături de 3 autospeciale dotate cu accesorii specifice și o ambulanță SMURD B2. Serviciile de intervenției sunt sprijinite de voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Incidentul s-a petrecut la un iaz aflat pe raza localității Pocoleni, comuna Rădășeni.

„Intervenția este în dinamică”, mai spune ISU Suceava.

Ulterior, autoritățile au informat: „Până la acest moment au fost extrase 21 de bovine, la locul evenimentului este prezent și un medic veterinar pentru evaluarea acestora”.