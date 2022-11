1. Având în vedere că ai creat un magazin online de jucării pentru copii, ne poţi spune ce jucării ai avut în copilărie?

Vin dintr-o familie cu situaţie financiară modestă - 4 copii crescuţi la munte, în Bicaz. Când eram mici, singurele jucării pe care le aveam erau două păpuşi, care au trecut de la surorile mai mari la cele mai mici. Nu aveam alte jucării, în schimb aveam o curte imensă sub forma unui deal care se termina în pădure. Jucăriile ni le confecţionam noi din propria imaginaţie, iar animalele din curte ne ţineau companie.

2. Care era jucăria ta preferată?

Una dintre cele două păpuşi, desigur :) O chema Sofia (am descoperit în părul ei scris numele, undeva la ceafă, şi eram super încântată – parcă făcusem o descoperire extraordinară şi numai noi ştiam de ea). Pe săraca păpuşă ne exersam eu şi sora mai mică toata abilităţile: devenise modelul nostru pentru hăinuţele pe care le confecţionam (distrugând, bineînţeles, haine bune), deveneam doctoriţe şi o operam, îi găteam diverse mâncăruri pe care i le îndesam pe gură, iar apoi trebuia mama să o dezmembreze ca să o poată curăţa.

3. Cum a apărut ideea afacerii tale?

Ideea de magazin online de jucării a apărut în momentul în care am devenit mamă şi am fost pusă în situaţia de a cumpăra jucării pentru copiii mei. Mi-am dat seama atunci că piaţa este destul de plină de jucării de toate felurile, unele mai de calitate, altele împinse în faţă de campanii puternice de marketing, dar care în realitate aveau un conţinut educaţional foarte scăzut şi o calitate îndoielnică. Atunci m-am gândit că aş putea veni în ajutorul părinţilor, al căror timp este foarte important, cu o selecţie de produse de calitate - selecţia fiind făcută de o echipă de mămici cu copii de vârste diferite care, pe lângă scopul a fi folosite ca instrument de joacă, să poată fi folosite de asemenea ca instrumente educaţionale de către părinţi. Consider că educaţia copiilor porneşte din familie şi, prin joacă, părinţii îi pot ajuta foarte mult pe cei mici să înţeleagă nişte fenomene care pot fi abstracte sau pot identifica diverse probleme cu care se confruntă cei mici şi le pot rezolva astfel.

„De-a joaca” are şi o secţiune importantă de cărţi, atât cărţi de poveşti cu ilustraţii minunate, cât şi cărţi de parenting care să vină în folosul părinţilor pentru a înţelege comportamentele celor mici şi a-i ajuta în educaţia lor.

4. Cum ai strâns fonduri pentru business-ul tău?

Firma sub care funcţionează „De-a joaca” este Content Media Consulting şi are o vechime de peste 10 ani pe piaţă şi se ocupă cu editarea şi distribuirea în reţeaua de chioşcuri a colecţiilor de reviste însoţite de jucării, editate de publisheri internaţionali precum Deagostini, Eaglemos, Centauria etc. Cumva m-am tot învârtit în acest domeniu al jucăriilor de mai mulţi ani, iar magazinul a venit în completarea business-ului de bază.

5. Ce fel de cultură există în organizaţie şi cum aţi stabilit-o cu echipa?

Nu suntem tocmai o organizaţie, suntem o echipă de 4 mămici în spatele site-ului, iar ideea de bază este că noi suntem aici pentru a ajuta. Nu de puţine ori primim solicitări de recomandări de produse şi venim cu soluţii alternative dacă produsele nu se pliază cu ceea ce îşi doreşte clientul. Înţelegem că timpul este foarte important pentru fiecare şi ne-am dori să putem ajuta părinţii să-şi găsească cât mai repede ceea ce li se potriveşte. Important e şi ca produsele să ajungă cât mai rapid, iar restul timpului câştigat de ei să şi-l petreacă cu cei mici.😊

6. Cum îţi promovezi afacerea şi care tactici au avut cel mai mult succes?

Într-o piaţă plină de shop-uri online de jucării, unde ne luptăm cu marile magazine online, încercăm să ne promovăm pe toate canalele pentru a putea deveni cât de cât vizibili. Pe lângă asta, ne dorim să fim şi o sursă bună de informare pentru părinţi. Timpul e scurt, copiii îi ţin mereu în priză, aşa că în acele momente în care au puţin timp să respire, să ştie că pot intra pe conturile noastre, unde găsesc idei de joacă, dar şi sfaturi legate de creşterea micuţilor. De-a lungul timpului am colaborat cu Laura Stanciu, medic specialist de psihiatrie pediatrică, alături de care le-am vorbit părinţilor despre stima de sine şi crizele de furie ale copiilor; de curând am organizat pentru comunitatea noastră un webinar de educaţie financiară alături de un profesor specializat în asta; facem constant interviuri cu mămici care ne împărtăşesc din experienţa lor etc. Toate aceste informaţii se găsesc pe blogul nostru şi pe conturile de social media.

7. Câte ore lucrezi în medie în fiecare zi ca să-ţi susţii afacerea ?

Pentru mine, viaţa de familie şi timpul petrecut lângă ai mei este foarte important, de aceea niciodată nu sacrific timpul de familie pentru business, cel puţin cât încă sunt copiii mici. N-aş putea să fac o medie, dar uneori lucrez 6-8 ore pe zi, alteori, după ce se culcă copiii, mai rezolv din ceea ce mi-a rămas peste zi.

8. Ce te motivează şi care sunt idealurile tale?

Mă motivează dorinţa de a face să meargă un business pornit de la zero şi de a putea plăti salariile angajaţilor. Când am pornit magazinul, nu aveam nici cea mai mica idee cu ce se mănâncă. Efectiv am început să citesc tutoriale de genul celor „for Dummies” şi iată că, în aproximativ 2 ani, încă supravieţuim pe această piaţă plină de jucători care au bugete la care eu nici nu pot visa. Ce-mi doresc este să găsesc formula prin care business-ul online să se susţină singur.

9. Am observat că magazinul nu vinde doar jucării, ci şi accesorii educaţionale. Care sunt produsele tale preferate care sunt la vânzare în magazin? Şi care crezi că atrag cel mai mult atenţia şi curiozitatea clienţilor?

Mie îmi plac cel mai mult jocurile de familie de tip board game, dar şi jocurile cu experimente ştiinţifice. În ambele, cei mici sunt implicaţi în activităţi cu părinţii şi de aceea sunt preferatele mele.

Ştim că e greu în ziua de azi, ca părinte, să te împarţi între job şi familie, însă ca părinţi consider că este foarte important să înţelegem cât de valoros este timpul petrecut împreună cu cei mici şi aici vorbesc de timp conştient. Nu de stat împreună în faţa televizorului (deşi nici asta nu e neapărat ceva greşit), dar ce spun eu este ca părintele, când are ocazia să petreacă puţin timp cu cel mic, trebuie să fie implicat, să se lase pe covor la nivelul copilul pentru a putea stabili o conexiune reală cu cel mic. De aceea, tipul ăsta de jocuri atrage atenţia şi curiozitatea clienţilor, fiind în topul produselor vândute în site.

10. Care a fost cel mai dificil moment al tău? Dar cel mai de succes?

Chiar mă gandeam, de când am deschis magazinul, adică în 2020, că nu am avut niciun an normal pe care să-l avem ca reper. Am deschis fix la începutul pandemiei, lucru care pentru online a fost destul de ok - lumea a fost închisă în casă, de cele mai multe ori împreună cu cei mici. În acelaşi timp, cele mai mari creşteri în pandemie le-au avut cei care făceau deja asta şi ştiau exact care sunt elementele esenţiale pentru a te putea face vizibil în online. Noi am mers pe „bâjbâite” şi am tot testat diverse variante.

Apoi, când în sfârşit am ieşit din pandemie, a venit războiul. După care a venit ca o avalanşă criza energetică. Bineînţeles că în situaţii de genul acesta, în care peste tot se vorbeşte numai de creşteri colosale ale preţurilor iar iarna abia începe, numai la jucării nu le mai stă capul oamenilor. Deci nici nu ştiu care e cel mai dificil moment – cred că acesta – să trecem peste iarnă.

Şi ca să încheiem într-un ton pozitiv, un succes a fost momentul în care am lansat colecţia „Vieţuitoare din mări şi oceane” care a fost incredibil de bine primit în rândul celor mici.