Nu arunca CD-urile vechi. Sunt cea mai ieftină metodă de a-ți proteja grădina primăvara

Primăvara, plantele din grădină abia încep să crească. Rădăcinile lor sunt superficiale și vulnerabile. Păsările reprezintă o amenințare reală în această perioadă.

Specii precum mierlele, porumbeii și vrăbiile caută activ semințe pentru a-și hrăni puii. Ele sapă semințele proaspăt plantate și ciugulesc mugurii florilor. O grădină poate fi compromisă în câteva zile, potrivit Express.

Cum funcționează trucul cu CD-urile

„Legați CD-uri vechi cu o sfoară de pomii fructiferi, tufișuri sau în altă parte din grădină”, recomandă Tanya Anderson, grădinar.

„Suprafețele lor reflectorizante vor sclipi în timp ce se mișcă în bătaia vântului, speriind păsările”.

Mecanismul este simplu. CD-urile reflectă lumina soarelui și sclipesc. Păsările confundă aceste sclipiri cu mișcările rapide ale prădătorilor. Lumina intermitentă le dezorientează și în zbor, reducând șansele să aterizeze în grădină.

Unde și cum le agăți

Agață CD-urile în locuri înalte – copaci sau garduri. Plasează-le în zonele pe care vrei să le protejezi. Dacă hrănești păsările, ține CD-urile departe de masa sau baia pentru păsări.

Metoda funcționează cel mai bine împotriva păsărilor mari, cum sunt porumbeii. Acestea sunt mai precaute și mai lente. Le este mai greu să scape de amenințări, așa că evită zonele cu sclipiri.

Alternative la CD-uri

Nu ai CD-uri vechi? Nu este o problemă. Benzile de folie de aluminiu funcționează la fel. Capacele metalice vechi de la plăcinte sunt o altă opțiune. Există și bandă specială pentru alungarea păsărilor, disponibilă în magazine de grădinărit.

Câteva minute investite acum pot proteja grădina pe tot parcursul primăverii, conchide sursa citată.