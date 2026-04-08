O femeie de 90 de ani a stabilit recordul mondial stând agățată de o bară de tracțiuni

Ann Crail Esselstine are 90 de ani și este din SUA. Femeia a intrat în Cartea Recordurilor Guinness stând agățată de o bară de tracțiuni timp de aproape trei minute, potrivit Nexta.

Ea a fost motivată să facă acest lucru chiar de fiul ei, care i-a sugerat să încerce o provocare simplă de fitness.

La început, americanca a reușit să reziste atârnată de bară doar un minut. Ulterior, a început să se antreneze și în cele din urmă a stabilit un record de 2 minute și 53 de secunde. Momentul recordului a fost înregistrat chiar de rudele femeii care ulterior au publicat imaginile pe rețeaua X.