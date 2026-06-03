O stradă este atât de abruptă încât localnicii utilizează crampoane, iar trecătorii se leagă de stâlpi

Cea mai abruptă stradă din Anglia este Vale Street din Totterdown, Bristol, potrivit Express. Panta are 22 de grade, ceea ce transformă strada într-un test de rezistență. Deși are doar 200 de metri lungime, strada a fost dotată cu scări pe ambele părți pentru a ușura trecerea.

Localnicii se confruntă cu o serie de probleme inedite. Iarna ei poartă crampoane atunci când ies din casă. De asemenea, destul de des ei trebuie să meargă până la baza pantei deoarece livratorii refuză să intre cu mașina pe stradă.

O stradă de ocolit pentru șoferi

Locuitorii s-au adaptat situației însă pentru străini trecerea este un coșmar. Cei mai mulți șoferi și motocicliști ocolesc zona, iar cei care se încumetă merg foarte încet.

Parcarea mașinilor se face doar în lateral și cu frâna de mână trasă. Dacă se formează polei, traversarea străzii cu mașina și parcarea, chiar în poziția lateral, devine imposibilă.

O stradă de speriat pentru pietoni

Pietonii care trec pe stradă trebuie să aibă picioare puternice, un pic de curaj și răbdare. Localnici povestesc că unii trecători se leagă de stâlpii de iluminat pentru a coborî sau urca panta.

Situația are și avantaje surpriză. localnici nu au probleme cu locurile de parcare deoarece foarte puțini șoferi din alte părți se încumetă să urce strada. De asemenea, în zonă se organizează un eveniment inedit în Duminica Paștelui. Este o competiție de rostogolire a ouălor fierte.

Străzi la fel de înclinate sunt și în alte părți. Probabil, cele mai cunoscute sunt cele din San Francisco, SUA.