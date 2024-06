Oana şi Vlad Gherman îşi trăiesc „visul unei nopţi de vară” la nunta organizată de Ivona Nenu, cu decoruri semnate de Nicu Bocancea

O nuntă ca într-un vis al unei nopţi de vară, într-o seră în inima padurii, în care cei aproape 160 de invitaţi să danseze până dimineaţa alături de doi miri zâmbitori, emoţionaţi şi fericiţi şi de naşii lor, Anca Sigartău şi Dragoş Pandele.

“Este fix ce ne-am dorit! Ne-am dorit o nunta ca intr-un vis al unei nopti de vara, printre copacei, flori, intr-un cadru usor boem, cu o lumina presarata de caldura unor felinare, intr-o mini-padurice in inima padurii, in care invitatii nostri îmbracati în culori vii sau pastelate sa “dănţuie” până dimineaţa. Si se intampla! Iar acum avem un singur regret. Ca maine ne vom trezi din acest vis care o sa para prea scurt pentru cat de frumos o sa fi fost”, declara emoţionată Oana Moşneagu.

„Chiar ne simţim ca într-o poveste. Am visat să fie exact aşa cum este. În această locaţie, cu oamenii dragi nouă, dansând pe muzica noastra preferată şi stând pe ringul de dans cât ne ţin picioarele. Şi avem în jurul nostru profesionişti, nişte oameni minunaţi, de la organizatoarea nunţii noastre, Ivona Nenu, Ivo Wedding Planner, care ne-a pavat tot drumul spre acest moment cu idei, liste, variante şi desfăşurătoare la minut, la Nicu Bocancea care a făcut magie cu decorul, dar şi cu Orangeria creată de el care este cadrul perfect pentru noi. Povestea noastră se întâmplă, în sfârşit, actele ei, ca-ntr-o piesă de Shakespeare, sunt în plină desfăşurare, iar noi încercăm să ne bucurăm de fiecare secundă din ea”, a declarat mirele Vlad Gherman.

Drumul de la vis la realitate este asemeni unui puzzle palpitant, cu liste, propuneri, întâlniri, întrebări, variante, toate făcute pentru a desăvârşi cadrul memorabil al unei poveşti de iubire care se transformă în familie. „Ne-am bazat pe Ivona Nenu, organizatoarea nuntii noastre din Ziua 1 pana in Ziua Evenimentului. Datorita ei am ajuns sa facem nunta la Orangerie, datorita ei am reusit sa ne bucuram de ziua asta cap-coada si sa nu fim stresati cu nimic. Ea ne-a asigurat ca totul va fi bine si asa a fost. Impreuna am lucrat atat de bine si speram din suflet ca nu i-au aparut prea multe fire albe ca tare am speriat-o de multe ori cand nu mai stiam nici noi ce ne dorim, iar ea, de fiecare data, cu rabdare, ne-a indrumat si ne-a sustinut cu orice”, adaugă Vlad Gherman.

„Nunta Oanei şi a lui Vlad este în primul week-end de vară, într-o zi cu o căldură blândă, iar conceptul în jurul căruia am construit totul este unul ales de ei, cu inspiraţie shakespeare-iană, pornită din iubirea lor. Au spus la unison „Visul unei nopţi de vară” şi absolut tot ce a urmat s-a ţesut ca să creeze această poveste frumoasă şi suavă, desprinsă parcă din cărţi. Odată tema stabilită, am avut grijă împreună ca în toate detaliile să se regăsească elemente care să marcheze visul unei nopţi de vară şi dorinţele lor, de la invitaţia gândită ca o chemare la un spectacol de teatru în mai multe acte, până la locaţie, ţinute, decoruri sau chiar barul de îngheţată şi candy bar-ul personalizat cu elemente de vară, ciupercuţe, flori. Am făcut desfăşurătorul până la ora 6 dimineaţa, iar Oana a comandat protecţii pentru tocuri şi balerini de schimb pentru invitate, ca să se asigure că nu există motiv ca ringul de dans să nu fie plin de nuntaşi până în zori. Parcursul pregătirilor a fost, aşa cum le place Oanei şi lui Vlad, actori de meserie, asemeni unui film de acţiune: cu start, stop, de la capăt, motor, acţiune, forward, uneori chiar fast forward. Adrenalină pură, cu note accentuate de romanceJ. Doua leoaice perfectioniste, Oana si cu mine, Vlad tot timpul vesel, ei doi impreuna mereu pusi pe glume, o bucurie de drum parcurs împreună. Ne-am promis unii altora că vom da noroc cu shot-uri cu amaretto sour în ziua nunţii, aşa că „Amaretto, here we come!”, declara Ivona Nenu, cunoscută în industria evenimentelor ca Ivo Wedding Planner.

„Am creat un decor desprins din tablourile pictorilor iubitori de vară, cu construcţii de crengi de care am atârnat felinare şi elemente suave multicolore. Am accesorizat mesele cu decoruri din flori pastelate, de sezon şi am adăugat detalii solare. Cu atenţie la toate detaliile, gusturile, momentele şi aspectele, întâlnirile cu Oana şi Vlad s-au lăsat cu zâmbete, glume şi multă veselie, în ton cu vara din visul lor”, a subliniat Nicu Bocancea, semnatarul decorurilor de la nunta proaspetei familii Gherman.

Orangeria ca locaţie de nuntă a completat mai frumos decât în imaginaţie tabloul zilei. „Ne-am dorit amândoi, fără să ne vorbim, să facem nunta aici. Oana văzuse pe Instagram locaţia, eu văzusem câteva imagini de la nunta lui Smiley şi părea un vis greu de realizat să facem nunta acolo. Ivo ne-a ajutat şi aici deschizându-ne uşa, pe Nicu îl ştiam de câţiva ani şi a fost all-in de la prima întâlnire. Este genial! Mereu pus pe glume şi veşnic pasionat de meseria lui, a înţeles din prima secundă ce ne dorim şi a transformat locul într-unul de poveste. Şi s-a întâmplat. Este un maestru, în adevăratul sens al cuvântului şi un om pe care te poţi baza că lucrează neîncetat în conturarea poveştii pe care mirii îşi doresc s-o spună!”, mărturiseşte Vlad Gherman.