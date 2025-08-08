Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului cere decorarea post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu

Potrivit instituției, inițiativa reprezintă un gest de respect și recunoaștere pentru contribuția remarcabilă a acesteia la păstrarea și promovarea memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru implicarea sa în lupta pentru dreptate și demnitate.

IICCMER îi va cere președintelui României, Nicușor Dan, să analizeze posibilitatea acordării unei distincții post-mortem, ca semn de recunoaștere a meritelor și a contribuției Steluței Lucia Rodica Coposu la consolidarea valorilor democratice, precum și ca formă de reparație morală pentru sacrificiile și suferințele îndurate de susținătorii acestora în perioada regimului comunist.

„Este o expresie a valorilor în care Institutul crede și o formă de respect pentru sacrificiile și suferințele susținătorilor libertății și dreptății, precum și o recunoaștere a rolului deosebit pe care familia Coposu l-a avut în lupta pentru libertate și democrație. Considerăm că acest demers reprezintă o datorie morală și, totodată, un pas important în procesul de consolidare a memoriei naționale, în spiritul valorilor democratice și al respectului pentru cei care au suferit pentru libertate. Intenționăm ca, prin astfel de acțiuni, să continuăm misiunea de a păstra vie memoria victimelor comunismului și de a prezenta publicului larg adevărul istoric”, a declarat Florin-Daniel Șandru, Președinte executiv al IICCMER.

Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și ultima descendentă directă a familiei, a murit joi dimineață, la vârsta de 92 de ani.