Cruce veche de cel puțin 1 300 de ani, descoperită în Emiratele Arabe Unite / Pe locul sitului arheologic a existat un așezământ monahal creștin

Descoperire în Emiratele Arabe Unite – o placă de stuc în forma unei cruci creștine, cu o lungime de aproximativ 30 de centimetri și datând cu cel puțin 1 300 de ani în urmă.
Acest lucru a fost pus în legătură cu o serie de case care au fost descoperite cu câteva decenii în urmă, iar concluzia a fost că aceste locuințe făceau parte dintr-un ansamblu monahal, potrivit Basilica.
Este vorba de nouă mici locuințe cu curte, descoperite în 1992 pe insula Sir Bani Yas, la 170 de km sud-vest de Capitala Abu Dhabi.
În apropiere mai fuseseră descoperite o biserică și o mânăstire datând din sec. VII – VIII d. Hr., dar nu era clar dacă locuințele erau legate de așezarea monahală.
Maria Gajewska, arheolog la Departamentul pentru Cultură și Turism din Abu Dhabi, spune: „Este un moment foarte emoționant pentru noi.
Nu am avut niciodată o dovadă concretă că acestea erau locuite de creștini”.
Descoperirea acestei cruci vine în favoarea argumentului că „aceste locuințe făceau parte dintr-o așezare creștină” a mai spus Maria Gajewska, adăugând:
„Probabil că în acele locuințe trăiau monahi îmbunătățiți, retrași pentru rugăciune, înainte de a se reuni cu frații lor la mănăstire.”
Sir Bani Yas este doar unul dintre fostele lăcașuri de cult creștine din regiune, aparținând perioadei respective, potrivit Departamentului pentru Cultură și Turism.
Creștinismul s-a răspândit în zona Golfului Arabic între secolele al IV-lea și al VI-lea, înainte de apariția Islamului la începutul secolului al VII-lea.
Musulmanii și creștinii au locuit împreună pe insula Sir Bani Yas până la abandonul mânăstirii, în secolul al VIII-lea.
Săpăturile arheologice continuă.