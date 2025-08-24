Cruce veche de cel puțin 1 300 de ani, descoperită în Emiratele Arabe Unite / Pe locul sitului arheologic a existat un așezământ monahal creștin

Descoperire în Emiratele Arabe Unite – o placă de stuc în forma unei cruci creștine, cu o lungime de aproximativ 30 de centimetri și datând cu cel puțin 1 300 de ani în urmă.

Acest lucru a fost pus în legătură cu o serie de case care au fost descoperite cu câteva decenii în urmă, iar concluzia a fost că aceste locuințe făceau parte dintr-un ansamblu monahal, potrivit Basilica.

Este vorba de nouă mici locuințe cu curte, descoperite în 1992 pe insula Sir Bani Yas, la 170 de km sud-vest de Capitala Abu Dhabi.

„Aceste locuințe făceau parte dintr-o așezare creștină”

În apropiere mai fuseseră descoperite o biserică și o mânăstire datând din sec. VII – VIII d. Hr., dar nu era clar dacă locuințele erau legate de așezarea monahală.

Maria Gajewska, arheolog la Departamentul pentru Cultură și Turism din Abu Dhabi, spune: „Este un moment foarte emoționant pentru noi.

Nu am avut niciodată o dovadă concretă că acestea erau locuite de creștini”.

Descoperirea acestei cruci vine în favoarea argumentului că „aceste locuințe făceau parte dintr-o așezare creștină” a mai spus Maria Gajewska, adăugând:

„Probabil că în acele locuințe trăiau monahi îmbunătățiți, retrași pentru rugăciune, înainte de a se reuni cu frații lor la mănăstire.”

Creștinismul s-a răspândit în zona Golfului Arabic înainte de apariția Islamului

Sir Bani Yas este doar unul dintre fostele lăcașuri de cult creștine din regiune, aparținând perioadei respective, potrivit Departamentului pentru Cultură și Turism.

Creștinismul s-a răspândit în zona Golfului Arabic între secolele al IV-lea și al VI-lea, înainte de apariția Islamului la începutul secolului al VII-lea.

Musulmanii și creștinii au locuit împreună pe insula Sir Bani Yas până la abandonul mânăstirii, în secolul al VIII-lea.

Săpăturile arheologice continuă.