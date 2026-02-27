Ouă prăjite fără mizerie și arsuri: secretul stă într-un ingredient pe care îl ai deja acasă

Uleiul fierbinte care stropește când prăjești ouă este una dintre cele mai frecvente probleme în bucătărie. Murdărește aragazul, pătează hainele și poate provoca arsuri. Există însă un truc simplu care rezolvă totul, potrivit elEconomista.es.

Soluția nu este să reduci temperatura sau să folosești mai puțin ulei. Secretul stă într-un ingredient pe care îl ai deja în bucătărie: făina.

Cum funcționează trucul cu făină

Încălzești uleiul în tigaie în mod normal, la temperatura obișnuită. Înainte să spargi oul, presari un vârf de cuțit de făină în tigaie. Nu mai mult, altfel gustul oului se poate altera.

Imediat după ce ai adăugat făina, introduci oul în tigaie. Vei observa că uleiul nu mai clocotește și nu mai stropește, indiferent cât de fierbinte este.

De ce trebuie să te grăbești

Este important să adaugi oul imediat după făină. Dacă aștepți prea mult, uleiul capătă gustul făinii. Pentru a fi mai rapid, sparge oul în prealabil într-un bol. Astfel, după ce presari făina, introduci oul direct din bol, fără să pierzi timp.

Oul se prăjește normal, cu același gust și aceeași consistență. Diferența este că tigaia și aragazul rămân curate, iar riscul de arsuri dispare aproape complet.

Chiar și cu acest truc, uleiul fierbinte rămâne periculos. Experții recomandă să nu lași tigaia nesupravegheată în timpul gătitului. Retrage tigaia de pe foc imediat ce oul este gata.

Alternative pentru cei care vor să evite uleiul

Dacă vrei să renunți complet la uleiul abundent, există și alte opțiuni. Poți pregăti ouăle la grătar sau cu o cantitate mică de apă în tigaie. Rezultatul este diferit ca gust, dar mult mai puțin periculos.

Trucul cu făina rămâne însă cea mai simplă soluție pentru cine vrea oul prăjit clasic, fără bătăi de cap, potrivit sursei citate.