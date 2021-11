(P) Accesorii de care ai nevoie dacă ai sau vrei să îţi achiziţionezi un MacBook Pro

Indiferent dacă ai un MacBook nou sau îl ai de mult timp, acesta merită cele mai bune accesorii. De la protecţie la tastaturi, am selectat cele mai bune în acest ghid de cumpărare, indiferent dacă computerul dumneavostră este un Macbook Air mic şi uşor sau un Macbook Pro mai puternic şi mai mare.

Protecţie

Carcasă rigidă pentru MacBook Pro cu puncte de afişare Retina de la Incase

Această carcasă simplă de la Incase oferă un design minimalist cu protecţie completă a dispozitivului. Culoarea este aceeaşi în partea de sus şi de jos, iar carcasa în sine este uşoară şi durabilă. Există, de asemenea, picioare de cauciuc pentru a preveni mişcarea MacBook-ului în timpul utilizării. Aceeaşi carcasă este disponibilă şi pentru MacBook Pro de 13 inchi cu ecran Retina şi MacBook Pro de 16 inchi.

Huse

Husa Case Logic pentru MacBook Pro

Cu căptuşeală din spumă în interior pentru a absorbi orice tubulenţe care s-ar putea întâmpla pe drum, această husă pentru laptop se potriveşte multor modele. Husa este disponibilă în mai multe culori, toate strălucitoare şi distractive. De asemenea, puteţi cumpăra această husă pentru un MacBook Pro de 15-16 inchi.

Husa de piele Apple pentru MacBook Pro

Răsfăţaţi-vă şi puneţi-vă noul MacBook Pro în această husă de lux, care este fabricată din piele europeană de înaltă calitate. Interiorul este din microfibră moale pentru a vă proteja computerul oriunde îl luaţi. Deşi este luxos, este şi uşor, cântărind doar 1,5 kilograme. Este disponibil şi pentru MacBook Pro de 13 inchi şi în alte două culori clasice.

Husa Twelve South pentru MacBook Pro

Partea bună la această husă este că are un buzunar interior ascuns. Nu se potriveşte prea mult, dar îţi oferă opţiunea de a purta documente împreună cu laptopul. Interiorul este dintr-un material moale din microfibră, astfel încât MacBook-ul dumneavoastră este protejat de zgârieturi. Această husă este disponibilă şi pentru MacBook-urile de 15 inchi.

Adaptoare

Hub Dodocool 7-în-1

Daca vrei sa ai un numar mare de conexiuni intrucat folosesti multe periferice, acesta este accesoriul pe care ar trebui sa il apreciezi. Cu el, adaugi din mai multe porturi USB tip A (3.0). Trecând printr-un cititor de carduri şi, bijuteria din coroană, ieşire HDMI compatibilă cu rezoluţie 4K. Merge la portul USB tip C al computerului şi, din fericire, include unul din acelaşi pentru a putea încărca laptopul dacă doriţi.

Adaptor AV multiplu Apple Digital USB-C

Acest mic adaptor USB-C alb vă oferă un port HDMI, un port USB 3.0 şi un port USB-C suplimentar. Dacă nu aveţi nevoie de multă extindere a portului, aceasta este o opţiune grozavă pentru MacBook Pro.

Căşti

Apple AirPods

AirPod-urile sunt o potrivire naturală pentru MacBook-ul tău. Aceste căşti fără fir se încarcă fără fir şi oferă o asociere rapidă şi uşoară. De asemenea, poţi opta pentru AirPods Pro. Aceste căşti fără fir se îmbină perfect cu dispozitivele Apple şi au un design confortabil. Sunt perfecte pentru acasă şi în timpul zilei de lucru. De asemenea, puteţi încărca această carcasă fără fir. Oricare din aceste două variante sunt perfecte pentru MacBook Pro.

Powerbeats Pro

Powerbeats Pro sunt o altă opţiune excelentă pentru căştile fără fir. Acestea au un cârlig peste ureche pentru a le menţine stabile în timp ce le porţi. Au şi o carcasă de încărcare, care îţi va oferi încă 24 de ore de încărcare şi cipul Apple H1 pentru a se asocia perfect cu dispozitivele tale.

Tastatură externă

Apple Magic Keyboard

Această tastatură Apple are un aspect extins, oferindu-vă atât tastatura standard pentru MacBook, cât şi un bloc numeric. Tastatura acceptă Bluetooth, aşa că se va conecta rapid la MacBook Pro. Există un mecanism de foarfecă sub fiecare tastă pentru o stabilitate sporită, iar un profil redus vă oferă o experienţă de tastare precisă şi confortabilă. De asemenea, primeşti taste de control de navigare de dimensiune completă, ceea ce este un plus frumos, deoarece tastatura MacBook poate avea taste mai mici.