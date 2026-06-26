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Parada vedetelor la SUA – Turcia. Cine a fost surprins în tribune la meciul de la Campionatul Mondial

Meciul dintre SUA și Turcia, disputat la Campionatul Mondial 2026, a atras numeroase celebrități în tribune.
Parada vedetelor la SUA – Turcia. Cine a fost surprins în tribune la meciul de la Campionatul Mondial
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Sursa foto: X/The Touchline
Oana Antipa
26 iun. 2026, 09:01, Life-Entertaiment
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Partida a avut loc pe SoFi Stadium, în Inglewood, lângă Los Angeles. Orașul american a confirmat încă o dată statutul de magnet pentru vedete.

Printre cei prezenți s-au aflat actori de la Hollywood, foști mari sportivi și reprezentanți ai administrației americane.

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Brad Pitt și Edward Norton, reuniune în tribune

Brad Pitt a fost una dintre cele mai urmărite apariții ale serii. Actorul a fost surprins în tribune alături de Edward Norton. Cei doi au jucat împreună în celebrul film „Fight Club”.

Leonardo DiCaprio a fost, de asemenea, prezent la meci. Actorul premiat cu Oscar a încercat să urmărească partida discret, purtând o șapcă. Camerele stadionului l-au surprins însă în mai multe momente.

Will Ferrell, James Cameron și Paris Hilton, printre invitați

Comedianul Will Ferrell s-a numărat și el printre vedetele aflate în tribune.

În stadion a fost prezent și regizorul James Cameron, cunoscut pentru filmele „Titanic” și „Avatar”.

Paris Hilton a avut un rol special înaintea partidei. Ea a adus mingea de joc pe teren înaintea fluierului de start. Prezența ei a venit după ce participase și la primele două meciuri ale naționalei SUA.

Vedete din baschet și fotbal american

Meciul a atras și nume mari din sportul american. Scottie Pippen, fost star al echipei Chicago Bulls, a urmărit partida din tribune.

Dwyane Wade, fost jucător important la Miami Heat, a fost prezent alături de soția sa, actrița Gabrielle Union.

Matthew Stafford, quarterback-ul echipei Los Angeles Rams, a asistat și el la meci. Blake Snell, pitcher al echipei Los Angeles Dodgers, s-a numărat printre invitați.

Reprezentare de la Casa Albă

La meci a fost prezentă și Usha Vance, avocată americană și a doua doamnă a Statelor Unite.

Prezența ei a marcat reprezentarea oficială a administrației americane la partida disputată în California.

Președintele Donald Trump nu a fost prezent la eveniment.

Alte nume cunoscute, surprinse la stadion

Actorul Owen Wilson a fost văzut pe teren înaintea partidei. El a apărut anterior în campanii de promovare pentru transmisiunile în limba spaniolă ale Campionatului Mondial.

Printre vedetele prezente s-au mai aflat Ashton Kutcher și Jessica Alba. Actrița a fost asociată de mai multe ori cu evenimentele fotbalului american la nivel internațional.

Keegan-Michael Key și Jaime Camil au fost, de asemenea, surprinși în tribune. La meci au mai asistat Alison Brie, Dave Franco și Christopher Mintz-Plasse.

Meciul, transformat într-un eveniment monden

Prezența numeroaselor celebrități a transformat partida SUA – Turcia într-un eveniment urmărit și dincolo de teren.

Duelul de la Campionatul Mondial a devenit un spectacol atât sportiv, cât și monden.

Tribunele au atras aproape la fel de multă atenție ca jocul propriu-zis.

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