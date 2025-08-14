Prințesa Kate stârnește îngrijorări în Regatul Unit, din cauza pierderii masive în greutate

Îngrijorări tot mai vocale în privința stării de sănătate a Prințesei Catherine sunt exprimate în mediul public din Regatul Unit. Ultima apariție a prințesei, cea de la turneul de tnis de la Wimbledon, stârnește mari temeri cu privire la sănătatea acesteia.

„Kate este dureros de slabă, iar oamenii se tem că este un semn că are dificultăți în recuperarea după tratamentul împotriva cancerului – sau, mai rău, că boala a recidivat”, a mărturisit un apropiat.

Surse apropiate prințesei spun că aceasta a ajuns să cântăreasc în jur de 40 de kg.

„Se spune că trece printr-o perioadă dificilă, nu are poftă de mâncare și, în consecință, pierde în greutate. Este trasă la față și nu are aproape deloc tonus muscular. Kate a avut mereu o siluetă atletică, dar acum este departe de asta.

A trecut printr-un drum extrem de greu. Chimioterapia nu este deloc ușoară și și-a lăsat urmele asupra ei”.

Catherine, Princess of Wales, receives a huge round of applause and cheers as she arrives at Wimbledon. pic.twitter.com/TAhD4MsjdQ — Oli London (@OliLondonTV) July 12, 2025

„Pierderea severă în greutate poate fi cauzată de chimioterapie”

Dr. Gabe Mirkin, care nu a tratat-o pe prințesă, a declarat pentru RadarOnline.com că aspectul ei emaciat ar putea însemna că a răspuns prost la tratamentul împotriva cancerului.

„Kate este grav subponderală, având aproximativ 40 kg, la 19 luni după operația abdominală, cancer și chimioterapie. Această pierdere severă în greutate poate fi cauzată de chimioterapie, de lipsa poftei de mâncare din cauza stării generale proaste sau de eșecul tratamentului pentru cancer”, a explicat Mirkin.

„Pierderea severă de grăsime, masă musculară și osoasă poate afecta capacitatea propriului sistem imunitar de a vindeca cancerul”.

La 43 de ani, curajoasa prințesă Kate s-a întors la îndatoririle de la palat. Ultima ei apariție a fost la turneul de la Wimbledon, alături de soțul ei, Prințul William (43 de ani), Charlotte (10 ani) și George (12 ani), în timp ce Louis, mezinul, a rămas acasă.

„A trecut prin foarte multe și vrea să fie prezentă pentru familia regală și să își facă datoria, dar este clar că nu se simte bine”, a explicat aceeași sursă.

Are nevoie de timp și de o alimentație bună

În martie 2024, Kate Middleton a anunțat că urma un tratament pentru o formă nedezvăluită de cancer, după o intervenție chirurgicală abdominală.

În ianuarie 2025, ea a anunțat că a terminat tratamentul și că este în remisie, însă notabila absență de la Royal Ascot arată, potrivit surselor, că încă are nevoie de timp pentru a se concentra pe sănătate.

Toți cei din jurul prințesei cad de acord asupra unui lucru: prințesa are nevoie de odihnă și de o alimentație mai bună.