Prima pagină » Life-Entertaiment » Psiholog format la Harvard: 9 fraze pe care cuplurile fericite le folosesc zilnic

Psiholog format la Harvard: 9 fraze pe care cuplurile fericite le folosesc zilnic

Relațiile de cuplu de succes nu sunt lipsite de conflicte. Diferența o face modul în care partenerii comunică în momentele dificile.
Psiholog format la Harvard: 9 fraze pe care cuplurile fericite le folosesc zilnic
Andreea Tobias
22 feb. 2026, 09:00, Știrile zilei

Dr. Cortney Warren, psiholog format la Harvard, a identificat nouă fraze pe care cuplurile fericite le folosesc frecvent. Dacă și tu le folosești, relația ta este mai solidă decât crezi, scrie cnbc.com.

„Apreciez efortul tău”

Cuplurile sănătoase nu se concentrează doar pe ce merge rău. Ele recunosc și eforturile celuilalt. Recunoștința exprimată verbal face partenerul să se simtă văzut și valorizat.

„Îmi placi”

A iubi și a plăcea sunt lucruri diferite. A-i spune partenerului că îți place cine este cu adevărat întărește legătura dintre voi.

„Ajută-mă să înțeleg”

Când reacția partenerului te surprinde, nu reacționa impulsiv. Cere-i să îți explice perspectiva lui. Înțelegerea celuilalt reduce conflictele și adâncește relația.

„Te ascult”

Ascultarea activă înseamnă să renunți temporar la dorința de a avea dreptate. Lasă-l pe celălalt să vorbească. Încearcă să empatizezi înainte să răspunzi.

„Îmi pare rău”

În orice conflict, ambii parteneri au un rol. Asumarea responsabilității și cererea sinceră de iertare repară rupturile. Fără scuze reale, rănile rămân deschise.

„Te iert. Poți să mă ierți și tu?”

Iertarea nu este slăbiciune. Studiile arată că partenerii care se iartă reciproc au relații mai lungi și mai satisfăcătoare. Renunțarea la resentimente eliberează amândoi.

„Sunt dedicat/ă ție”

A fi într-o relație este o alegere zilnică. Când îi amintești partenerului că îl alegi, îi oferi siguranță și stabilitate emoțională.

„Hai să ne distrăm!”

Umorul destinde atmosfera în momentele tensionate. Cuplurile care râd împreună rezistă mai bine în fața provocărilor. O pauză jucăușă poate reseta o zi grea.

„Te iubesc”

Simplu, dar esențial. Exprimarea verbală a iubirii menține relația vie. Important este să o spui sincer, nu din obișnuință.

Potrivit psihologului, comunicarea respectuoasă și aprecierea reciprocă sunt mai importante decât evitarea conflictelor. Cuplurile care folosesc aceste fraze zilnic construiesc relații mai rezistente și mai împlinite.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape 53% dintre cei peste 5500 de cititori care au răspuns susțin legalizarea parteneriatului civil indiferent de sex
G4Media
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială
Gandul
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Zodia triplu-binecuvântată în martie 2026. Neti Sandu anunță bucurii pe toate planurile
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor