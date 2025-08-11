Românii vor putea călători în Vietnam fără viză turistică

Guvernul vietnamez acordă acces turistic fără vize cetățenilor din 12 țări europene, printre care se numără și România, informează agenția de știri vietnameză, Xinhua.

Este vorba de o inițiativă care face parte din eforturile continue ale țării de a promova turismul intern.

Țările exceptate de la obligativitatea vizei turistice sunt: Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Elveția, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Ședere temporară de 45 de zile

Decizia intră în vigoare la 15 august 2025 și expiră la 14 august 2028.

Vietnamul a primit 12,23 milioane de turiști în primele șapte luni ale acestui an, indicând o creștere de 22,5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Excepția de la viză permite o ședere temporară de 45 de zile de la data intrării în scop turistic, aplicabilă tuturor tipurilor de pașapoarte.

Alte categorii exceptate de la viză

Scutirea de viză turistică face parte din programul Guvernului vietnamez de promovare a turismului.

Anterior, Guvernul a mai emis Decretul 221, care prevedea o scutire de la viză pentru diferite categorii profesionale, oameni politici, personalități active din domeniul culturii, sportului, turismului.

Sunt incluși în această categorie și invitați din institutele de cercetare, universități sau întreprinderi de anvergură.