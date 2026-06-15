Russell Crowe, verdict dur pentru continuarea filmului „Gladiatorul”: „A fost un eșec”

Declarațiile au fost făcute în cadrul Taormina Film Festival, unde actorul a vorbit despre diferențele dintre filmul lansat în 2000 și continuarea regizată de Ridley Scott, relatează The Independent.

Crowe spune că noul film a pierdut „centrul moral”

Crowe, care l-a interpretat pe Maximus în primul Gladiator, a afirmat că succesul producției originale s-a bazat pe coerența poveștii și pe motivațiile personajului principal.

Actorul a amintit că, în timpul filmărilor din 2000, s-a opus introducerii unor scene romantice pentru personajul său. El a considerat că acestea ar fi fost incompatibile cu povestea unui om care încearcă să răzbune moartea soției și a copilului său.

Potrivit lui Crowe, studioul a insistat la acel moment pentru modificarea scenariului. Actorul a spus însă că a refuzat ideea, iar în cele din urmă Ridley Scott i-a dat dreptate.

În opinia sa, această alegere a contribuit la definirea identității filmului și la consolidarea mesajului său central.

Nemulțumiri legate de povestea sequelului

Actorul susține că noua producție contrazice logica primului film.

În continuarea lansată anul trecut, personajul interpretat de Paul Mescal este prezentat drept fiul nelegitim al lui Maximus.

Crowe consideră că această direcție narativă intră în conflict cu imaginea personajului pe care l-a construit în filmul original.

În viziunea sa, Maximus era definit de loialitatea față de familia sa și de dorința de a răzbuna moartea celor dragi. Introducerea unei relații romantice paralele schimbă sensul poveștii și afectează credibilitatea personajului.

Comparație între încasările celor două filme

Actorul a comparat și performanțele comerciale ale celor două producții.

El a remarcat că primul film a generat încasări de aproximativ 466 de milioane de dolari la nivel mondial. Continuarea a obținut în jur de 462 de milioane de dolari.

Deși diferența este redusă în cifre absolute, Crowe susține că rezultatele trebuie analizate în contextul celor peste două decenii care separă cele două lansări și al modificărilor economice produse între timp.

Din acest motiv, actorul consideră că noul film nu și-a atins obiectivele și nu a reușit să reproducă impactul cultural al originalului.

De ce crede Crowe că primul „Gladiator” a avut succes

Potrivit actorului, filmul lansat în 2000 a atras un public mult mai larg decât cel vizat de obicei de producțiile istorice de acțiune.

Crowe a explicat că povestea nu era construită exclusiv în jurul răzbunării, ci avea o dimensiune emoțională puternică, ceea ce a contribuit la succesul său în rândul spectatorilor.

Filmul original i-a adus actorului premiul Oscar pentru cel mai bun actor și a devenit una dintre cele mai apreciate producții istorice ale ultimelor decenii. Continuarea, lansată în 2024, îi are în distribuție pe Paul Mescal și Denzel Washington.