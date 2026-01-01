S-a câștigat la Loto de Anul Nou: peste 9 milioane de lei au ajuns la jucători, dar marile jackpoturi rămân în joc

Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, organizate de Loteria Română în ultima zi a anului 2025, au adus câștiguri consistente pentru jucători din întreaga țară. În total, au fost acordate 109.708 premii, în valoare cumulată de peste 9,39 milioane de lei.

Premiul cel mare, câștigat în Ialomița

Cel mai mare câștig al serii s-a înregistrat la tragerea suplimentară Loto 5/40, unde premiul de categoria I, în valoare de 425.844 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Urziceni, județul Ialomița.

Norocul a ajuns și în Gherla, județul Cluj, unde, la jocul Noroc, categoria a III-a, un jucător a câștigat 124.842,48 lei. Totodată, la Loto 6/49, categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câștiguri, fiecare în valoare de 53.853,98 lei.

Bonusuri la tragerile speciale

Loteria Română a organizat pentru fiecare joc principal două extrageri – una principală și una suplimentară – suplimentând fondurile de câștiguri pentru categoriile I, inclusiv cu 200.000 de lei la Loto 6/49, 100.000 de lei la Joker și 50.000 de lei la Loto 5/40.

Premiile cele mari, încă neadjudecate

Deși numeroși jucători au încheiat anul mai bogați, marile jackpoturi au rămas neadjudecate. La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 13,14 milioane de lei, iar la Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 5,19 milioane de lei. La Joker, premiul cel mare a trecut de 8,69 milioane de euro.

Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 4 ianuarie 2026, când românii vor avea din nou șansa să își testeze norocul.