Trageri Loto 1 februarie: report Joker 9,82 milioane euro și Loto 6/49 3,85 milioane euro

Conform sursei citate, pe 1 februarie sunt programate trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 29 ianuarie, au fost acordate 22.345 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,63 milioane de lei (peste 3,85 milioane de euro). La Noroc, este în joc un report cumulat de peste 4,24 milioane de lei (peste 832.800 de euro).

La Joker, categoria I, reportul depășește 50,07 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro), iar la Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 450.400 de lei (peste 88.400 de euro).

La Loto 5/40, categoria I, se consemnează un report de peste 320.900 de lei (peste 62.900 de euro), iar la categoria a II-a valoarea reportului este de peste 35.600 de lei. La Super Noroc, reportul cumulat depășește 27.300 de lei.

Tragerile loto au loc începând cu ora 18:30.