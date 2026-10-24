Se vinde un castel în care a luat cina regele Henric al VIII-lea. Are 30 de dormitoare și a apărut într-un serial celebru

Castelul Allington se află în apropiere de Maidstone, în comitatul Kent, și datează din 1279. Potrivit The Sun, impresionanta construcție este o proprietate protejată de sistemul britanic de clasificare a monumentelor istorice. Castelul a atras atenția publicului atât prin arhitectura sa medievală, cât și prin aparițiile în producții de televiziune.

Fortăreața a fost folosită în sezoanele opt și nouă ale serialului pentru copii „Horrible Histories”, difuzat de postul britanic CBBC. Proprietatea a apărut și în serialul „The Avengers”, devenit celebru în anii 1960.

O proprietate cu o istorie impresionantă

Castelul are o suprafață de peste 24.000 de metri pătrați, iar domeniul include șapte căsuțe și un hambar transformat. În interior se găsesc o mare sală, două curți interioare, o curte destinată turnirurilor cavalerești și o încăpere secretă în care preoții se puteau ascunde în perioadele de persecuție religioasă.

Proprietatea dispune și de o piscină interioară, un teren de tenis și o seră în stil victorian. Întreținerea domeniului necesită o echipă formată din trei grădinari, un responsabil cu mentenanța și doi coordonatori de evenimente.

În secolul al XV-lea, familia Wyatt a transformat fortăreața într-o reședință de lux. Mai târziu, castelul a fost restaurat de Sir Robert Worcester, care a locuit aici de la sfârșitul anilor 1990 până la moartea sa, în 2025.

Potrivit agenției imobiliare Knight Frank, proprietatea îmbină arhitectura medievală cu facilitățile moderne, iar instalațiile electrice și sistemele de încălzire din castel și din căsuțele de pe domeniu sunt certificate.

Cât costă castelul medieval

Prețul cerut pentru castelul Allington este de 5 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 5,7 milioane de euro.

Domeniul nu este doar o reședință privată, ci găzduiește și nunți, evenimente corporate și tururi ale grădinilor. De asemenea, proprietatea oferă posibilități de utilizare pentru filmări și include diferite spații care pot genera venituri.

Cei interesați să vizioneze castelul trebuie să își rezerve suficient timp: turul proprietății poate dura până la două ore, din cauza dimensiunii domeniului.