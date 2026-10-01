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Castel de aproape 300 de ani, scos la vânzare în România. Prețul a fost redus la 750.000 de euro

Un castel este scos la vânzare cu 750.000 de euro, după ce prețul a fost redus cu 50.000 de euro. Castelul Cantacuzino-Ghica din Deleni, județul Iași, este una dintre vechile reședințe boierești ale Moldovei. Proprietatea este monument istoric de clasă A și se întinde pe mai mult de patru hectare.
Castel de aproape 300 de ani, scos la vânzare în România. Prețul a fost redus la 750.000 de euro
Foto: Romania Sotheby's International Realty
Cosmin Pirv
01 oct. 2026, 10:38, Economic
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Istoria acestui castel începe în 1730, când conacul monumental a fost ridicat pe amplasamentul unei reședințe mai vechi. Acesta a aparținut familiei Cantacuzino-Deleanu, una dintre familiile boierești importante ale Moldovei.

În 1778, domeniul a trecut în proprietatea familiei Ghica, în urma căsătoriei Mariei Cantacuzino cu logofătul Constantin Ghica. Proprietatea a intrat astfel în patrimoniul familiei Ghica, formând ramura Ghica-Deleni.

La începutul secolului XX, castelul a fost reamenajat de arhitectul Nicolae Ghika-Budești, unul dintre reprezentanții importanți ai arhitecturii neoromânești.

Domeniul a trecut printr-o perioadă dificilă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Între 1944 și 1946, încartiruirea trupelor sovietice a provocat distrugeri importante clădirii și amenajărilor.

După naționalizare, acest castel a fost folosit ca cămin cultural, iar începând din anii ’50 a găzduit un preventoriu TBC pentru copii.

Proprietatea are în prezent o suprafață de 4,23 hectare și include castelul și mai multe clădiri anexe.

Potrivit Romania Sotheby’s International Realty, domeniul este disponibil acum pentru 750.000 de euro, după reducerea cu 50.000 de euro a prețului solicitat anterior. Conform anunțului, proprietatea dispune de 36 de camere, 12 băi, dar și un parc.

Castelul este scos la vânzare de mai mulți ani.

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