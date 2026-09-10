Castelul din România inclus într-un top al celor mai misterioase 13 locuri din lume

Articolul publicat de Yahoo Creators recomandă Castelul Bran turiștilor atrași de poveștile despre Dracula și de atmosfera misterioasă a Transilvaniei. Autorii descriu castelul din județul Brașov drept una dintre destinațiile care pot fi incluse într-o călătorie de toamnă pentru cei interesați de legende și locuri asociate cu povești misterioase.

Castelul lui Dracula

Aceștia fac însă o precizare importantă în privința celebrei legături dintre Castelul Bran și Vlad Țepeș. Deși castelul este promovat de mult timp în întreaga lume drept „castelul lui Dracula”, legătura istorică dintre Vlad Țepeș și Bran este mult mai puțin directă decât lasă să se înțeleagă legenda.

Vlad al III-lea, cunoscut drept Vlad Țepeș, a domnit în Țara Românească în secolul al XV-lea și a devenit ulterior sursa de inspirație pentru personajul Dracula creat de Bram Stoker. Potrivit articolului, asocierea dintre domnitorul medieval și castelul din Bran a fost consolidată în special de turismul modern și de succesul poveștii lui Dracula.

Pentru turiști, însă, combinația dintre castelul medieval, peisajele Transilvaniei și legenda vampirului continuă să transforme Bran într-una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din România.

13 experiențe misterioase de călătorie

Realizatorii spun că cele 13 locuri prezentate în selecție sunt locuri reale care vin cu povești despre spirite neliniștite, ritualuri străvechi și legende transmise din generație în generație. Unele sunt cu adevărat tulburătoare, iar altele sunt frumoase și te fac să reflectezi sau chiar să sărbătorești.

Iată cele 13 locuri din selecție:

1. Mumiile din Guanajuato, Mexic

Muzeul Mumiilor din Guanajuato adăpostește trupuri conservate natural după înhumare, multe dintre ele provenind din perioada epidemiei de holeră din 1833. Autorii subliniază și legătura locului cu tradiția mexicană Día de Muertos.

2. Bolțile subterane din Edinburgh, Scoția

Sub orașul vechi se află camerele construite în interiorul South Bridge, datând din secolul al XVIII-lea. Astăzi, tururile ghidate combină istoria locului cu povești despre crime, sărăcie și fenomene paranormale.

3. Capela Oaselor din Évora, Portugalia

Pereții și coloanele Capelei Oaselor sunt decorate cu rămășițele a mii de oameni. Călugării franciscani au amenajat capela în secolul al XVI-lea, atât pentru a face față lipsei de spațiu în cimitire, cât și ca simbol al caracterului trecător al vieții.

4. Isla de las Muñecas, Ciudad de México, Mexic

„Insula Păpușilor” este cunoscută pentru sutele de păpuși atârnate de copaci și construcții. Potrivit legendei locale, proprietarul insulei a început să le agațe după ce o fetiță s-ar fi înecat în apropiere.

5. Leap Castle, Irlanda

Castelul din comitatul Offaly datează de la începutul anilor 1500 și are o istorie marcată de conflicte între clanuri. Legendele sunt legate inclusiv de „Bloody Chapel” și de apariția unei entități supranaturale numite „Elemental”.

6. Catacombele San Gennaro, Napoli, Italia

Catacombele datează din secolul al II-lea și adăpostesc aproximativ 3.000 de morminte identificate. Yahoo subliniază că spațiile sunt vaste, săpate în tuf vulcanic, și păstrează fresce și mozaicuri creștine timpurii.

7. Cimitirul Bonaventure, Savannah, SUA

Cimitirul este cunoscut pentru stejarii acoperiți de mușchi spaniol, monumentele funerare și poveștile care au circulat de-a lungul generațiilor. Autoarea descrie și experiența unui tur nocturn făcut de Halloween.

8. Ossuarul Sedlec, Kutná Hora, Cehia

În interiorul acestui spațiu sacru, rămășițele a mii de oameni au fost transformate în elemente decorative, inclusiv ghirlande și un celebru candelabru. Yahoo atrage atenția că este în continuare un loc de înmormântare și trebuie tratat ca atare.

9. Tur al fantomelor în French Quarter, New Orleans, SUA

Tururile de noapte din cartierul istoric combină povești documentate despre crime și istorie cu legende despre fantome, voodoo și presupuse bântuiri.

10. Mérida și Hanal Pixán, Mexic

Este partea mai puțin „înfricoșătoare” a selecției. Tradiția mayașă Hanal Pixán, „hrana pentru suflete”, îi comemorează pe cei morți prin altare, lumânări, fotografii, flori și mâncare.

11. Ossuarul Bisericii Sf. Iacob, Brno, Cehia

Sub centrul orașului Brno se află rămășițele a peste 50.000 de oameni, îngropați acolo de-a lungul secolelor. Ossuarul a fost redescoperit în 2001 și este prezentat de Yahoo drept unul dintre cele mai mari astfel de spații cunoscute din Europa.

12. Castelul Bran, România

Yahoo îl include datorită atmosferei sale și legăturii cu legenda lui Dracula. Articolul face însă o precizare importantă: asocierea dintre Bran și Vlad Țepeș este mult mai puțin directă decât sugerează cultura populară, iar Bram Stoker nu a vizitat România.

13. Museum of Witchcraft and Magic, Boscastle, Anglia

Muzeul din Boscastle explorează tradițiile reale legate de vrăjitorie, magie populară, ritualuri, talismane și folclor, având mii de obiecte în colecție.