Șobolanii dispar din grădină cu un ingredient pe care îl ai deja în bucătărie

Șobolanii fug din grădină atunci când simt miros de usturoi – iar primăvara este momentul ideal să aplicați această metodă. Este sezonul de reproducere al rozătoarelor, care sunt flămânde, agitate și în căutare permanentă de adăpost. Casele și grădinile reprezintă pentru ele un mediu ideal, potrivit Express.

Potrivit expertului Glen Peskett, usturoiul este soluția naturală și ieftină pe care mulți proprietari o ignoră. „Șobolanii se bazează foarte mult pe simțul mirosului pentru a se orienta și a găsi hrană”, a explicat specialistul. Compușii puternici de sulf din usturoi le copleșesc simțurile și îi dezorientează complet.

Mai mult, rozătoarele asociază mirosul usturoiului cu substanțe toxice. Acest mecanism le descurajează în mod natural să se apropie de zonele în care îl detectează.

Cum se folosește usturoiul împotriva rozătoarelor

Metoda este simplă și nu necesită cunoștințe speciale. Plasați căței de usturoi în jurul punctelor de intrare în casă și în grădină. Fiți atenți mai ales la subsoluri, garaje, bucătării și mansarde – zone preferate de rozătoare pentru cuibărit.

Așezați usturoiul lângă crăpături, uși exterioare și orice deschizătură prin care șobolanii s-ar putea strecura. Chiar și cele mai mici fisuri le pot permite accesul, așa că verificați cu atenție toate suprafețele exterioare ale casei.

Este una dintre cele mai ieftine metode de prevenție disponibile.

Șobolanii fug din grădină: alte măsuri eficiente

Usturoiul nu este singurul aliat împotriva rozătoarelor. Uleiul de usturoi, piperul cayenne și oțetul de mere acționează în mod similar și pot fi folosite complementar.

Reducerea dezordinii din grădină elimină ascunzătorile preferate ale șobolanilor. Aceștia construiesc cuiburi în zonele aglomerate, ferite de lumină și de trafic uman.

Deșeurile alimentare reprezintă un factor major de atracție. Păstrați coșurile de gunoi bine închise și curățați rapid orice resturi sau scurgeri. Un mediu ordonat și fără surse de hrană accesibile reduce semnificativ riscul de invazie.

Verificați periodic fundația casei, zonele de sub uși și gurile de aerisire. Umpleți orice crăpătură identificată, indiferent cât de mică pare. Șobolanii și șoarecii se pot strecura prin găuri surprinzător de mici.

Dacă ignorați semnele timpurii ale unei infestări, situația poate scăpa rapid de sub control. Exterminarea profesională este costisitoare, iar prezența rozătoarelor în casă implică și riscuri serioase pentru sănătate.