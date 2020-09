Spumant deschis cu sabia la 3.000 de metri înălţime! A facut-o sommelierul Daniel Frumusachi în timp ce sărea cu paraşuta

A curs vin spumant din cer la propriu. Gestul inedit îi aparţine lui Daniel Frumusachi, un tânăr sommelier din Republica Moldova care a deschis cu sabia un spumant la înălţimea de 3000 de metri în timp ce sărea cu paraşuta.

Tânărul nu doar că a reuşit să deschidă sticla la înălţime, dar şi-a turnat şi vin în pahar şi a băut din el. Daniel Frumusachi nu este la prima preformanţă, el deţine şi un record în Guinness Book pentru că a deschis 49 de sticle de spumant în doar 30 de secunde prin metodata Sabrage.

”Eram foarte obosit şi am visat cum sar cu paraşuta şi fac sabrage. La un moment dat, poate că am căzut, brusc m-am trezit. Am notat gândul, visul, ca să nu-l uit şi deja a doua zi am sunat un cascador. Am povestit visul meu şi el a râs şi a zis hai să-l facem. Prima oară când se face Sabrage la aşa înălţime!”, a declarat Daniel Frumusachi.