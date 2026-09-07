Surprize mari în clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte

Pe primul loc în clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte este capitala Thailandei, Bangkok. Pe podium mai sunt orașele Berlin și New York. În top 20 sunt orașe de pe aproape toate continentele. Șase orașe sunt din Europa. Este vorba despre Berlin, Brighton, Amsterdam, Porto, Atena și Madrid.

Cum a fost realizat topul

Topul a fost realizat de publicația Time Out cu ajutorul localnicilor. Aceștia au fost rugați să descrie viața de noapte a orașului luând în considerare atmosfera din baruri și cluburi, prețurile, siguranța și accesibilitatea.

În baza datelor, experții au realizat clasamentul păstrând doar orașul cu cel mai mare scor din fiecare țară intrată pe listă.

Topul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte

Topul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte este următorul: