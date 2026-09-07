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Surprize mari în clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte

Clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte oferă surprize mari. Pe primul loc se află un oraș din Asia care este urmat de două metropole din Europa și America de Nord. În primele 20 de locuri sunt șase orașe din Europa.
Surprize mari în clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte
sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
07 sept. 2026, 15:19, Life-Entertaiment
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Pe primul loc în clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte este capitala Thailandei, Bangkok. Pe podium mai sunt orașele Berlin și New York. În top 20 sunt orașe de pe aproape toate continentele. Șase orașe sunt din Europa. Este vorba despre Berlin, Brighton, Amsterdam, Porto, Atena și Madrid.

Cum a fost realizat topul

Topul a fost realizat de publicația Time Out cu ajutorul localnicilor. Aceștia au fost rugați să descrie viața de noapte a orașului luând în considerare atmosfera din baruri și cluburi, prețurile, siguranța și accesibilitatea.

În baza datelor, experții au realizat clasamentul păstrând doar orașul cu cel mai mare scor din fiecare țară intrată pe listă.

Topul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte

Topul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte este următorul:

  1. Bangkok (Thailanda)
  2. Berlin (Germania)
  3. New York (SUA)
  4. Melbourne (Australia)
  5. Sao Paolo (Brazilia)
  6. Medellin (Columbia)
  7. Johannesburg (Africa de Sud)
  8. Brighton (Marea Britanie)
  9. Beijing (China)
  10. Amsterdam (Olanda)
  11. Porto (Portugalia)
  12. Hong Kong (China)
  13. Atena (Grecia)
  14. Madrid (Spania)
  15. Hanoi (Vietnam)
  16. Seul (Coreea de Sud)
  17. Bengaluru (India)
  18. Accra (Ghana)
  19. Singapore
  20. Mexico City (Mexic)

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