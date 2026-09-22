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Taylor Swift anunță lansarea unui nou single, „Patient Zero”

Taylor Swift va lansa vineri, 25 septembrie, noul său single, intitulat „Patient Zero”, artista anunțând marți pe Instagram că piesa poate fi precomandată timp de 24 de ore pe site-ul său oficial. Este al doilea single pe care artista îl lansează în 2026.
Taylor Swift anunță lansarea unui nou single, „Patient Zero”
Petre Apostol
23 sept. 2026, 01:03, Știrile zilei
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În paralel cu anunțul, Taylor Swift a pus la dispoziție trei ediții fizice ale piesei: versiunea standard, una acustică și una pentru pian. Single-ul va fi disponibil și pe platformele digitale.

Cele trei variante au fost puse în vânzare pentru o perioadă limitată, de 24 de ore, în magazinul online al artistei.

Lansarea a fost precedată de un countdown pe site-ul oficial al lui Taylor Swift, care s-a încheiat marți după-amiază.

Taylor Swift nu a anunțat că „Patient Zero” face parte dintr-un album nou.

„Am așteptat cu nerăbdare să vă spun că noul meu single «Patient Zero» va apărea pe 25 septembrie”, a transmis Swift în mesajul publicat pe Instagram.

Lansarea de vineri vine după „I Knew It, I Knew You”, piesă compusă pentru coloana sonoră a filmului „Toy Story 5” și lansată în luna iunie 2026, care a ajuns pe primul loc în Official Singles Chart din Marea Britanie.

Taylor Swift a câștigat 14 premii Grammy din 58 de nominalizări și este singura artistă care a câștigat de patru ori premiul pentru Albumul anului.

În 2025, Swift a lansat cel de-al 12-lea album al său de studio, „The Life of a Showgirl”, care a deschis o nouă etapă în cariera artistei.

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