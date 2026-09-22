Taylor Swift anunță lansarea unui nou single, „Patient Zero”

În paralel cu anunțul, Taylor Swift a pus la dispoziție trei ediții fizice ale piesei: versiunea standard, una acustică și una pentru pian. Single-ul va fi disponibil și pe platformele digitale.

Cele trei variante au fost puse în vânzare pentru o perioadă limitată, de 24 de ore, în magazinul online al artistei.

Lansarea a fost precedată de un countdown pe site-ul oficial al lui Taylor Swift, care s-a încheiat marți după-amiază.

Taylor Swift nu a anunțat că „Patient Zero” face parte dintr-un album nou.

„Am așteptat cu nerăbdare să vă spun că noul meu single «Patient Zero» va apărea pe 25 septembrie”, a transmis Swift în mesajul publicat pe Instagram.

Lansarea de vineri vine după „I Knew It, I Knew You”, piesă compusă pentru coloana sonoră a filmului „Toy Story 5” și lansată în luna iunie 2026, care a ajuns pe primul loc în Official Singles Chart din Marea Britanie.

Taylor Swift a câștigat 14 premii Grammy din 58 de nominalizări și este singura artistă care a câștigat de patru ori premiul pentru Albumul anului.

În 2025, Swift a lansat cel de-al 12-lea album al său de studio, „The Life of a Showgirl”, care a deschis o nouă etapă în cariera artistei.