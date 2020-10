Ultimul banc cu Chuck Norris s-a transformat într-un fake news de pandemie/ Irina Margareta Nistor: "Îmi imaginez că lui nu i-a căzut foarte bine chestia asta"

Îţi plac bancurile cu Chuck Norris? Trebuie să ştii că ultimul dintre ele s-a transformat în fake news de pandemie. Un site a scris că actorul în vârstă de 80 de ani a murit din cauza coronavirusului. Postarea s-a transformat în glumă abia pe final, când se spune că "Chuck Norris a înviat, iar acum virusul e în carantină timp de 14 zile". Actorul nu are însă nimic şi e în formă maximă.

Irina Margareta Nistor - critic de film: Era de aşteptat să facă bancul ăsta, deşi e mai curând o formă de cinism în situaţia dată. Lucrurile astea s-au întâmplat de când lumea, de pe vremea când încă nu exista termenul de fake news, după cum bine ştim. Acuma, nu ştiu Chuck Norris câţi duşmani are şi dacă e doar o chestie de banc, dar un lucru am învăţat, că atunci când ai o nesiguranţă în direcţia asta, te uiţi frumos la Wikipedia şi dacă acolo zice "was" în loc de "is", e clar că a murit. Îmi imaginez că lui nu i-a căzut foarte bine chestia asta, că de-o viaţă aude bancuri pe socoteala lui.