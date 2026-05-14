Un avocado pe zi, niciun Botox și face șpagatul la 92 de ani. Secretele actriței Joan Collins

La 92 de ani, Joan Collins a apărut strălucitoare pe covorul roșu de la Cannes. Actrița face încă șpagatul, mănâncă un avocado zilnic și spune că nu a apelat niciodată la Botox sau bisturiu.
Andreea Tobias
14 mai 2026, 10:41, Știrile zilei
Joan Collins a fost activă toată viața. A dansat în cluburi de noapte în tinerețe, a făcut Pilates și antrenamente la sală mai târziu. În ultimii ani a redus efortul fizic din cauza unui nerv comprimat. S-a recuperat complet prin fizioterapie, potrivit Daily Mail.

Acum face jumătate de oră de fizioterapie zilnic. „Recomand cu căldură antrenamentul cu un fizioterapeut pentru cei care vor să rămână în formă”, spune ea. Înoată regulat și face șpagatul în continuare. „Îl fac foarte ușor”, a declarat la BBC Radio 4.

Un avocado pe zi și suplimente de vitamine

Alimentația actriței se bazează pe produse integrale. Mănâncă un avocado în fiecare zi și ia suplimente de vitamina C, E și uleiuri Omega.

„Calitatea a ceea ce mănânci este la fel de importantă ca și calitatea produselor pe care le folosești”, spune actrița.

Nu se privează însă de plăceri. Bea vin, mănâncă desert, pâine prăjită și cafea cu zahăr. „Mănânc doar jumătate din ce am în farfurie și nu mă privez de nimic”, a declarat ea.

Niciodată Botox, niciodată bisturiu

Chirurgia estetică a fost la modă în perioada de glorie a serialului Dynasty. Joan a refuzat-o categoric. „Nu mi-am făcut Botox, niciun fel de retușuri și nicio injecție cu grăsime”, a scris ea în The Telegraph.

„Când mă uit la femeile care au făcut asta, mă îngrozește”.

Ea admite că are riduri și bărbia dublă – dovada că nu a intervenit chirurgical. „Arăt destul de bine, cred”, spune actrița cu dezinvoltură.

Protecție solară de la 20 de ani

Joan folosește protecție solară și își ferește fața de soare de la vârsta de 20 de ani. Nu pleacă niciodată de acasă fără ea. „Ar trebui să mă vedeți dimineața: fața mea pare un cearșaf”, glumește ea.

Rutina de noapte, respectată 100%

Nu se culcă fără să se demachieze. Obiceiul l-a deprins de la 14 ani, de la mama sa.

Înainte de evenimente importante aplică un truc simplu: discuri de bumbac înmuiate în apă cu gheață, ținute pe ochi cinci minute. „Reduce umflăturile și împrospătează ochii”, explică ea.

