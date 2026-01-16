Prima pagină » Life-Entertaiment » Un sat din Moldova atrage turiști cu ajutorul caselor de hobbiți

Un sat din Moldova atrage turiști cu ajutorul caselor de hobbiți

Un sat din Republica Moldova atrage turiști cu ajutorul caselor de hobbiți. Unele dintre locuințele din piatră, construite parțial sub pământ, sunt locuite. Satul nu mai are decât foarte puțini locuitori și speră să se dezvolte cu banii obținuți din turism.
sursa foto: Discover Rogojeni, FB
Petru Mazilu
16 ian. 2026, 16:41, Life-Inedit

Un sat mic din Moldova mizează pe locuințele sale pitorești pentru a atrage turiști, potrivit Logos Press. Este vorba despre Rogojeni care își promovează așa numitele case de hobbiți. Localnicii numesc „bască” locuința construită din piatră și pământ. Casele sunt parțial la nivelul solului și seamănă destul de mult cu locuințele hobbiților din „Stăpânul Inelelor”

Oricum, casele sunt mândria satului Rogojeni din Moldova, iar unele dintre ele sunt încă locuite.
Autoritățile locale speră să pună în valoare acest patrimoniu pentru a atrage turiști și a opri declinul comunității.

Primarul Ruslan Groza susține că în urma promovării se văd deja primele efecte pozitive. De altfel satul este promovat pe rețelele de socializare și a atras atenția unor jurnaliști străini de la AFP.

„Numărul persoanelor interesate să viziteze satul a crescut. Sunt interesați nu doar de casele bască, ci și de peisaj, de case, de garduri și de vechile drumuri”, a relatat primarul, potrivit Le Figaro.

Satul Rogojeni mai are doar aproximativ 30 de locuitori. În urmă cu câteva decenii în comunitate erau sute de locuitori. În prezent cele mai multe clădiri sunt abandonate, inclusiv vechea școală și o biserică.

