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Unde se află cele mai frumoase sate din lume. Experții au realizat un clasament mondial

Experții au realizat clasamentul celor mai frumoase sate din lume. În Top 10 nu se află decât două localități din afara Europei. Niciun sat din România nu se află în primele 50 ale lumii.
Unde se află cele mai frumoase sate din lume. Experții au realizat un clasament mondial
sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
21 sept. 2026, 05:07, Știri externe
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Topul celor mai frumoase sate din lume este deschis de localități din Anglia, Austria și Norvegia, potrivit Forbes. Pe locul 3 se află un sat norvegian, iar pe 2 se poziționează o localitate austriacă. Primul loc este deținut de satul englezesc Bilbury.

Ce este Bilbury

Bilbury este un sat din Anglia. Aflat în inima regiunii Cotswolds, satul Bibury este descris drept „un vis pictat în acuarelă” cu căsuțe în nuanțe calde, aurii. Acoperișurile acoperite de mușchi par să șoptească povești, în timp ce Râul Coln susură blând, șerpuind printre flori aurii, mai scrie în descrierea făcută satului.  Rațele dolofane care plutesc leneș la umbra sălciilor pletoase și păstrăvăria din apropiere completează tabloul de basm.

Lista celor mai frumoase sate din lume

În top 50 mai apar sate europene din Franța, Irlanda, Elveția, Germania, Italia, Spania, Slovacia, Croația, Portugalia, Suedia, Danemarca, Islanda, Malta și Turcia.

De asemenea, de pe alte continente au fost sectate sate din Nepal, China, Thailanda, Noua Zeelandă, SUA, Canada, Brazilia, Argentina, Peru, Indonezia, Oman, Armenia, Pakistan, Coreea de Sud, Panama, Maroc, Tunisia, Africa de Sud, Libia, Mauritius, Mali și Insulele Cook.

În schimb, în Top 10 nu sunt decât două sate din afara Europei.

Topul celor mai frumoase sate.

1.Bilbury, Anglia

2. Hallstatt, Austria

3.Reine, Novegia

4. Giethoorn, Olanda

5. Gásadalur, Insulele Feroe

6. Oia, Grecia

7. Bourtange, Olanda

8. Kotor, Muntenegru

9. Shirakawa-go, Japonia

10. Batad, Filipine

 

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