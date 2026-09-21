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Teorie surprinzătoare. Pământul a avut un văr mai mare care a fost devorat de Soare

Pământul a avut un văr mai mare care a fost devorat de Soare. Teoria surprinzătoare a fost lansată de un grup de astronomi. Experții spun că vor putea dovedi teoria.
Teorie surprinzătoare. Pământul a avut un văr mai mare care a fost devorat de Soare
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
21 sept. 2026, 04:45, Știri externe
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Astronomii susțin că, în trecutul îndepărtat, Pământul a avut un văr mai mare care a fost devorat de Soare, potrivit Futurism. De asemenea, ei cred că pot demonstra teoria surprinzătoare. Experții anunță că au descoperit o metodă de a căuta „amprente” în interiorul Soarelui, pentru a găsi dovezile necesare.

Studiul a fost publicat în revista „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. Acesta sugerează că lumea stâncoasă devorată, despre care se crede că a fost un „super-Pământ”, a lăsat o „amprentă chimică durabilă în adâncurile” Soarelui.

„Modelând evoluția Soarelui și comparând rezultatele cu observații precise ale interiorului său descoperim că înghițirea unei super-Pământ ar putea explica discrepanțele de lungă durată dintre modelele solare standard și observații, inclusiv modificările subtile ale structurii interne a Soarelui și nivelul scăzut de litiu al acestuia”, a declarat Mutlu Yildiz, profesor la Universitatea Ege din Turcia și coautor al studiului.

Experții au studiat soarele cu un software

Cercetătorii cred că discrepanțe sunt, cel mai probabil, interconectate.

„Stelele tinere sunt înconjurate de discuri protoplanetare, unde cantități considerabile de materie pot circula între disc și stea. Deoarece planetele sunt alcătuite din materie diferită din punct de vedere chimic față de gazul din disc ne-am întrebat dacă înghițirea timpurie a unei planete ar fi putut lăsa o semnătură chimică în interiorul tânărului Soare”, a explicat Yildiz.

Pentru a investiga acest aspect, cercetătorii au utilizat un software *open-source* de evoluție stelară. Ei au creat diverse modele solare pe care le-au comparat cu măsurătorile acustice actuale ale structurilor interne ale Soarelui.

Ipoteza despre secretele teribile ale Soarelui

Ipoteza lor este că Soarele, în fazele sale incipiente, a înghițit o planetă de tip super-Pământ, cu o masă de cinci până la zece ori mai mare decât cea a planetei noastre. Cercetătorii afirmă că acest eveniment ar putea explica nivelul scăzut de litiu observat în prezent la Soare.

Acest scenariu ar putea explica și un alt mister: motivul pentru care „super-Pământurile” sunt întâlnite frecvent în alte sisteme stelare, în timp ce sistemul nostru nu posedă niciun astfel de corp ceresc.

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